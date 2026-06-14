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हिंदी न्यूज़बिजनेसElon Musk Networth: मस्क की दौलत के आगे बौनी दिखी RCB, 561 बार खरीदने की ताकत, भारत की GDP से जुड़ा है आंकड़ा

Elon Musk Networth: मस्क की दौलत के आगे बौनी दिखी RCB, 561 बार खरीदने की ताकत, भारत की GDP से जुड़ा है आंकड़ा

Elon Musk Networth: टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की संपत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो भारत की GDP के 25% हिस्से के बराबर है. जानें उनकी दौलत से क्या-क्या खरीदा जा सकता है.

By : सृष्टि | Updated at : 14 Jun 2026 06:35 PM (IST)
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Elon Musk Networth: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो सबसे पहले नाम एलन मस्क का आता है. लेकिन उनकी संपत्ति का असली आकार तब समझ में आता है जब उसकी तुलना देशों, कंपनियों और खेल टीमों से की जाए. हाल ही में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति भारत की GDP के करीब 25 फीसदी के बराबर पहुंच गई है. यानी एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है, जितनी दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास भी नहीं है.

RCB को 561 बार खरीद सकते हैं मस्क

आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीमों में शामिल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ब्रांड वैल्यू और फ्रेंचाइजी वैल्यू अरबों रुपये में है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि वह RCB जैसी टीम को 561 बार तक खरीद सकते हैं. यही तुलना उनकी दौलत के विशाल आकार को समझाने के लिए की गई है. आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीमों में शामिल फ्रेंचाइजियां भी मस्क की कुल संपत्ति के सामने काफी छोटी नजर आती हैं.

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भारत के कई बड़े उद्योगपतियों से बहुत आगे

एलन मस्क की संपत्ति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े उद्योगपतियों की कुल संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है. उनकी नेटवर्थ कई बार भारत के शीर्ष अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति से भी बड़ी बताई जाती है. मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला, स्पेसएक्स और अन्य टेक कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से आता है. यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती है.

इतनी तेजी से कैसे बढ़ी दौलत?

एलन मस्क की संपत्ति में सबसे बड़ा योगदान उनकी कंपनियों के बढ़ते वैल्यूएशन का है. खासकर स्पेसएक्स और टेस्ला की बाजार कीमत में जबरदस्त उछाल ने उनकी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी अधिकांश संपत्ति नकद नहीं, बल्कि शेयरों और हिस्सेदारी के रूप में है. यानी कागज पर उनकी संपत्ति बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कंपनियों के मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है.

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कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी संपत्ति

मस्क की संपत्ति की तुलना कई देशों की GDP से की जा रही है. आंकड़े बताते हैं कि उनकी कुल दौलत दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों की सालाना आर्थिक गतिविधियों से भी ज्यादा है. यही वजह है कि एलन मस्क सिर्फ कारोबारी दुनिया का नाम नहीं रह गए हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक ताकत के प्रतीक बन चुके हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jun 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
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