अकाउंट में नहीं है फूटी कौड़ी, फिर से UPI से कर सकेंगे धड़ाधड़ पेमेंट; जान लें क्या है तरीका?

अकाउंट में नहीं है फूटी कौड़ी, फिर से UPI से कर सकेंगे धड़ाधड़ पेमेंट; जान लें क्या है तरीका?

UPI Payment: यूजर्स की सुविधा के लिए UPI ऐप्स कई तरह की सर्विसेज देते हैं, जिनके बारे में हमें अकसर पता नहीं होता है. इनके इस्तेमाल से UPI से पेमेंट करना और भी आसान हो जाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 25 Jan 2026 09:46 AM (IST)
UPI Payment: बैंक अकाउंट में पैसे हो और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, तो UPI के जरिए कहीं भी कभी भी पेमेंट करना आसान हो जाता है. आजकल लोग हर छोटे-बड़े पेमेंट के लिए UPI का ही इस्तेमाल करते हैं. इसमें बिना किसी झंझट के आप मिनटों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. यूजर्स की सुविधा के लिए UPI ऐप्स कई तरह की सर्विसेज देते हैं, जिनके बारे में हमें अकसर पता नहीं होता है. आज हम आपको इसके एक ऐसे ही फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं.

हमें यही लगता है कि UPI से पेमेंट करने के लिए अकाउंट में पैसे होने जरूरी है, लेकिन यह सच नहीं है. बैंक अकाउंट में पैसे न हो, तो भी आप UPI से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे? आइए जानते हैं. UPI ऐप्स की तरफ से दी जाने वाली इस सर्विस को क्रेडिट लाइन कहते हैं. यह एक तरह से क्रेडिट कार्ड की ही तरह होता है. क्रेडिट लाइन के जरिए आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे न होने पर भी UPI से Qr कोड स्कैन कर या UPI पिन डालकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. 

कौन-कौन सा बैंक दे रहा ये सर्विस?

एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इंडियन बैंक जैसे कई प्राइवेट बैंक यह सर्विस दे रहे हैं. सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी क्रेडिट लाइन की सुविधा दे रहा है. यह असल में एक तरह का लोन है और इसलिए बैंक इस पर इंटरेस्ट लेते हैं. ज्यादातर बैंक तुरंत इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ बैंक महीने के आखिर में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. 

जानें क्या है प्रॉसेस? 

  • सबसे पहले अपना UPI ऐप चुनें. 
  • अब ऐप के सर्च बार में जाकर 'क्रेडिट लाइन' का ऑप्शन सर्च करें. 
  • फिर आपको 'ऐड क्रेडिट लाइन' का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना बैंक चुनें यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है. 
  • बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक UPI पिन चुनना होगा. इसके लिए आपको आधार के जरिए खुद को वेरिफाई करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर और अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालना होगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आप अपना UPI पिन चुन सकते हैं.
  • पिन सेट करने के बाद आप QR कोड स्कैन कर या पिन डालकर पेमेंट कर सकते हैं.
  • पेमेंट करते वक्त आपको सेविंग्स अकाउंट की जगह 'क्रेडिट लाइन' का ऑप्शन चुनना होगा और फिर पिन डालकर पेमेंट करना होगा.  
  • क्रेडिट लाइन से पेमेंट करने की लिमिट 2000-60000 रुपये है. 

Published at : 25 Jan 2026 09:46 AM (IST)
Embed widget