हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTop Mango Importers: भारत के तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी का दुनिया दीवाना, लंदन से सऊदी तक है बड़ी डिमांड

Top Mango Importers: भारत के तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी का दुनिया दीवाना, लंदन से सऊदी तक है बड़ी डिमांड

Top Mango Importers of India: भारत से सबसे ज्यादा आम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भेजे जाते हैं, जिसके पास कुल भारतीय आम निर्यात का लगभग 31.16% हिस्सा है. लिस्ट में और भी कई देशों के नाम शामिल हैं.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 13 Jun 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources

Top Mango Importers from India: आम भारत का राष्ट्रीय फल है और इसे फलों का राजा भी माना जाता है. दुनिया भर में आम की 1,500 से ज्यादा किस्में हैं, जिनकी खेती 140 से ज्यादा देशों में की जाती है. अकेले भारत में ही आपको आम की 1,000 से ज्यादा किस्में मिल जाएंगी जैसे मलिहाबादी दशहरी से लेकर रत्नागिरी अल्फोंसो तक.

इसके अलावा, आम उत्पादन करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है और इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है. भारत में उगाई जाने वाली 1,000 किस्मों में से सिर्फ तीस के आस-पास ही ऐसी किस्में हैं जिनकी खेती बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित तरीके से कमर्शियल स्तर पर की जाती है ताकि उन्हें घरेलू बाजारों में बेचा जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके. 

जापान ने रोका आम का आयात

पिछले महीने जापान ने भारत से आम के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी. दरअसल, भारत के ट्रीटमेंट सेंटर्स में पेस्ट-कंट्रोल (कीटनाशक प्रक्रियाओं) की कमियों के कारण जापान ने भारत से आम के आयात तक रोक लगाई थी.

पिछले लगभग 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जापान ने इस तरह का कदम उठाया. जापान ने इससे पहले फ्रूट फ्लाइज़ (fruit flies) की वजह से भारतीय आमों पर बैन लगाया था और फिर 2006 में भारत के कड़े कदम उठाने के बाद ही उन्हें दोबारा इंपोर्ट करने की इजाजत दी थी.

नेपाल ने भी लगाई रोक

जापान के बाद नेपाल ने भी आम के इंपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि बॉर्डर पर क्वारंटीन इंस्पेक्टर्स को इंपोर्ट की गई एक खेप में केमिकल पेस्टिसाइड्स की बहुत ज्यादा मात्रा मिली थी. हालांकि, बावजूद इनके दुनिया में भारतीय आमों के दीवानों की कोई कमी नहीं है. आइए जानते हैं कि भारत से सबसे ज्यादा आम मंगाने वाले देशों में कौन-कौन से नाम शामिल हैं?

भारत से सबसे ज्यादा आम मंगाने वाले देश

देश निर्यात की जाने वाली आम की किस्में एक्सपोर्ट शेयर भारत को चुकाई जाने वाली कीमत
संयुक्त अरब अमीरात
अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली, तोतापुरी
 31.16% 16.28 मिलियन डॉलर
ब्रिटेन अल्फांसो, केसर, लंगड़ा 19.27% 3.25 मिलियन डॉलर
अमेरिका अल्फांसो, केसर, दशहरी 17.72% 0.57 मिलियन डॉलर
कुवैत अल्फांसो, तोतापुरी, सफेदा 4.65% 0.84 मिलियन डॉलर
कनाडा अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली 4.19% 0.20 मिलियन डॉलर
सऊदी अरब ताेतापुरी, अल्फांसो, लंगड़ा 3.50% 1.20 मिलियन डॉलर
कतर  अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली 2.90% 0.88 मिलियन डॉलर
नेपाल दशहरी, लंगड़ा, चौसा 2.10% 0.60 मिलियन डॉलर
सिंगापुर
अल्फांसो, केसर, बादामी
 1.80% 0.41 मिलियन डॉलर
ओमान बंगनपल्ली, तोतापुरी 1.10% 0.30 मिलियन डॉलर

ये भी पढ़ें:

Mango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Saudi Arab Mango INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Top Mango Importers: भारत के तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी का दुनिया दीवाना, लंदन से सऊदी तक है बड़ी डिमांड
भारत के तोतापुरी, लंगड़ा, दशहरी का दुनिया दीवाना, लंदन से सऊदी तक है बड़ी डिमांड
बिजनेस
LPG Rate Today: क्या 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की आज फिर बढ़ी कीमत? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
क्या 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की आज फिर बढ़ी कीमत? देखें दिल्ली से पटना तक के रेट
बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट
क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट
बिजनेस
Share Market: 10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल
10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम, IMD ने दिया अपडेट
यूपी में नोएडा-वाराणसी समेत 25 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, लखनऊ में कैसा रहेगा मौसम; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: 'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात, जानें- कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' की ठंडी रही ओपनिंग, कंगना की 'इमरजेंसी'-'तेजस' को भी नहीं पाई मात
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा
न्यूज़
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
यूपी की इस सीट के बदले BJP को 10 सीट देगी सुभासपा, ओपी राजभर के बेटे ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget