Tomato Price Hike: ईरान- यूएस युद्ध की वजह से भारत में पिछले कई दिनों से लोगों को महंगाई की मार झेलना पड़ रही थी. तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होने के बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं अब सब्जियों की बढ़ती कीमत की वजह से लोगों के घर की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है. कुछ दिन पहले प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद अब टमाटर के दाम भी बढ़ गए हैं.

टमाटर की कीमतों में इजाफा

बीते दिनों प्याज की कीमतों में लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली थी. जिसके बाद लोगों की जेब पर बड़ा बोझ पड़ा था. वहीं अब टमाटर कीमतों में भी इजाफा हो गया है. फिलहाल बारिश के मौसम की वजह से बाजार में टमाटर की कमी देखने को मिल रही है. बीते दिनों जहां टमाटर की कीमत 20 रुपये प्रतिकिलो थी, तो वहीं अब ये कीमतें 80 रुपये प्रतिकिलो हो गई हैं.

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पिछले हफ्ते तक देशभर में टमाटर की कीमतें 20 से 30 रुपये प्रतिकिलो थीं. तो वहीं अब ये कीमतें 60 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई हैं. दिल्ली की मंडी में टमाटर पहले 16-25 रुपये के बीच मिल रहे थे. तो वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर सीधे 60 रुपये यानी दोगुनी हो गई है.

आलू- प्याज के दाम भी बदले

बीते दिनों प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी जिससे आम लोगों के किचन का बजट हिल गया था. तो वहीं आलू के दाम भी पहले के मुकाबले अब बढ़ गए हैं. फिलहाल दिल्ली में प्याज की कीमतें 10 से 15 किलो प्रति किलो मिल रहे हैं. तो वहीं लोकल वेंडर्स प्याज को 20 से 30 रुपये प्रति किलो की दर पर बेच रहे हैं.

महंगाई की मार पिछले कई दिनों से लोगों के ऊपर पड़ रही है. हालांकि फिलहाल ईरान और यूएस के बीच युद्ध को लेकर शांति वार्ता हो चुकी है. ऐसी स्थिति में अब उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई कम होगी. हाल ही में क्रूड ऑइल की कीमतें भी कम हुई हैं जिससे लोगों में महंगाई कम होने की उम्मीद और बढ़ गई है.

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