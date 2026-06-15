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हिंदी न्यूज़बिजनेसTomato Price Hike: तुरंत खरीद लो टमाटर, दोगुने से ज्यादा बढ़ गए दाम, प्याज के नए रेट भी जान लीजिए

Tomato Price Hike: तुरंत खरीद लो टमाटर, दोगुने से ज्यादा बढ़ गए दाम, प्याज के नए रेट भी जान लीजिए

Tomato Price Hike: पिछले कुछ महीनों से महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है. तेल- गैस के दामों के बाद अब सब्जियों के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं. हाल ही में टमाटर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है.

Reported By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Jun 2026 12:26 AM (IST)
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Tomato Price Hike: ईरान- यूएस युद्ध की वजह से भारत में पिछले कई दिनों से लोगों को महंगाई की मार झेलना पड़ रही थी. तेल और गैस की कीमतों में इजाफा होने के बाद से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं अब सब्जियों की बढ़ती कीमत की वजह से लोगों के घर की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है. कुछ दिन पहले प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद अब टमाटर के दाम भी बढ़ गए हैं.

टमाटर की कीमतों में इजाफा
बीते दिनों प्याज की कीमतों में लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिली थी. जिसके बाद लोगों की जेब पर बड़ा बोझ पड़ा था. वहीं अब टमाटर कीमतों में भी इजाफा हो गया है. फिलहाल बारिश के मौसम की वजह से बाजार में टमाटर की कमी देखने को मिल रही है. बीते दिनों जहां टमाटर की कीमत 20 रुपये प्रतिकिलो थी, तो वहीं अब ये कीमतें 80 रुपये प्रतिकिलो हो गई हैं.

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पिछले हफ्ते तक देशभर में टमाटर की कीमतें 20 से 30 रुपये प्रतिकिलो थीं. तो वहीं अब ये कीमतें 60 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच पहुंच गई हैं. दिल्ली की मंडी में टमाटर पहले 16-25 रुपये के बीच मिल रहे थे. तो वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर सीधे 60 रुपये यानी दोगुनी हो गई है.

आलू- प्याज के दाम भी बदले
बीते दिनों प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी जिससे आम लोगों के किचन का बजट हिल गया था. तो वहीं आलू के दाम भी पहले के मुकाबले अब बढ़ गए हैं. फिलहाल दिल्ली में  प्याज की कीमतें 10 से 15 किलो प्रति किलो मिल रहे हैं. तो वहीं लोकल वेंडर्स प्याज को 20 से 30 रुपये प्रति किलो की दर पर बेच रहे हैं.

महंगाई की मार पिछले कई दिनों से लोगों के ऊपर पड़ रही है. हालांकि फिलहाल ईरान और यूएस के बीच युद्ध को लेकर शांति वार्ता हो चुकी है. ऐसी स्थिति में अब उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई कम होगी. हाल ही में क्रूड ऑइल की कीमतें भी कम हुई हैं जिससे लोगों में महंगाई कम होने की उम्मीद और बढ़ गई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 15 Jun 2026 11:52 PM (IST)
Tags :
Onion Price Hike Tomato Price Hike Inflation News
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