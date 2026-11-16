ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस36 ग्राम सोने की चेन में निकला 27 ग्राम गोल्ड, आपके साथ न हो जाए ये वाला फ्रॉड

36 ग्राम सोने की चेन में निकला 27 ग्राम गोल्ड, आपके साथ न हो जाए ये वाला फ्रॉड

अगर आप सोने को निवेश के तौर पर खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सोने की कीमत में तेजी आते ही लोग सोना बेचने निकलते हैं, लेकिन सोना बेचने के दौरान कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसलिए, सोना खरीदने-बेचने से पहले शुद्धता जांचना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सोना लोग केवल गहने के तौर पर ही नहीं खरीदते, बल्कि इसे निवेश के तौर पर भी खरीदा जाता है. इसकी मांग खासतौर पर शादियों के सीजन और दीवाली के दौरान काफी बढ़ जाती है. वहीं कुछ लोग तो सोने को निवेश के तौर पर खरीदते हैं, ताकि सोने की कीमतों में तेजी आने पर उसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सके. ऐसे में अगर आप भी सोना निवेश के तौर पर खरीदते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने हाल ही में अपना अनुभव शेयर किया है. शख्स अपनी 3 साल पुरानी सोने की चेक बेचने ज्वेलर के पास गया था. शख्स को लगा था कि उसे सोने की चेन के बदले में अच्छे-खासे पैसे मिलेंगे. हालांकि, जब वह ज्वेलर की दुकान पर गया तो उसे कुछ अलग ही जानने को मिला.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी
Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी
बिजनेस
Explained: क्या आपका हॉलमार्क वाला सोना यकीनन शुद्ध है? जी नहीं! CAG रिपोर्ट ने खोली पोल
आपका हॉलमार्क वाला सोना यकीनन शुद्ध है? जी नहीं! CAG ने खोली पोल
बिजनेस
RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
बिजनेस
अब फ्रॉड छिपा नहीं पाएगी पेमेंट कंपनी, 6 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट- RBI
अब फ्रॉड छिपा नहीं पाएगी पेमेंट कंपनी, 6 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट- RBI

सोने की चेन में निकला 27 ग्राम गोल्ड

बता दें कि 36.45 ग्राम वजन वाली शख्स की सोने की चेन में लगभग 27.34 ग्राम ही शुद्ध सोना था. ऐसे में अब कई सवाल मन में आएंगे कि आखिर शख्स के साथ ऐसा कैसे हुआ और साथ ही अगर आप भी अपना सोने की कोई चीज बेचते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

अब कितने हैं सोने के दाम

इस समय सोने के दान बढ़ गए हैं और बढ़कर करीब 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गए हैं. बड़ी बात ये है कि सोने के बढ़ते हुए दाम को देखकर शख्स को भी यही लगा था कि अगर वह सोने की सोन बेचेगा तो उसे अच्छा-खासा फायदा होगा, लेकिन असल में कुछ ओर ही हुआ.

56 हजार में खरीदी थी सोने की चेन

बता दें कि शख्स ने 3 साल पहले 36.45 ग्राम की सोने की चेक खरीदी थी, उसकी कीमत उस समय 56 हजार रुपये थी. उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत भी लगभग इतनी ही थी. हां, लेकिन अब सोने के दाम बढ़ गए हैं

उम्मीद से कम मिली रकम

शख्स जब सोने की चेन बेचने गया तो उसे लगा था कि उसके बदले में उस लगभग 6 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. लेकिन ज्वेलर ने जब चेन की जांच की तो उसके बाद शख्स को 4 लाख से कुछ ज्यादा की कीमत मिली.

जांच में क्या आया सामने?

बता दें कि ज्वेलर ने जब सोने की चेन की जांच की तो उसने शख्स को बताया कि चेन 18 कैरेट की है. इसकी मतलब ये है कि चेन में 24 कैरेट जितना शुद्ध सोना नहीं है. यही कारण है कि उसे 4 लाख रुपये से कुछ ज्यादा की रकम मिली. यानी चेन की भारी है उससे रकम तय नहीं होती, बल्कि चेन में सोना कितना है, उससे रकम तय की जाती है इसलिए सोने की चीज की खरीदारी करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जब आप सोना बेचे तो उसके बदले में आपको मुनाफा हो न कि नुकसान.

सोना बेचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपनी पुरानी सोने की ज्वेलरी को बेचना चाहते हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें...

  • सबसे पहले तो उसकी शुद्धता और वजन पता करें.
  • वहीं जिस दिन सोना बेच रहे हैं, उस दिन के सोने के रेट के हिसाब से कीमत का अंदाजा लगाएं.
  • इसके अलावा जब भी सोने की ज्वेलरी बेचे तो किसी एक ही ज्वेलर पर निर्भर न रहें, बल्कि दो-तीन ज्वेलर्स से उसकी कीमत पता करें. 

सोना बेचते समय ये सवाल ज्वेलर से पूछें

  • सबसे अहम कि ज्वेलरी कितने कैरेट की है.
  • इसके अलावा शुद्ध सोने का वजन कितना है.
  • वहीं सोने का आज का भाव कितना है.
  • कितने पैसे काटे जा रहे हैं और क्यों.

क्या आपका हॉलमार्क वाला सोना यकीनन शुद्ध है? जी नहीं! CAG रिपोर्ट ने खोली पोल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Gold Investment Business News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी
Gold Silver Rate: आज फिर सस्ता हुआ सोना-चांदी, सिल्वर तो 5000 रुपए टूटी
बिजनेस
Explained: क्या आपका हॉलमार्क वाला सोना यकीनन शुद्ध है? जी नहीं! CAG रिपोर्ट ने खोली पोल
आपका हॉलमार्क वाला सोना यकीनन शुद्ध है? जी नहीं! CAG ने खोली पोल
बिजनेस
RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
RBI का बड़ा एक्शन, एक झटके में 63 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द
बिजनेस
अब फ्रॉड छिपा नहीं पाएगी पेमेंट कंपनी, 6 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट- RBI
अब फ्रॉड छिपा नहीं पाएगी पेमेंट कंपनी, 6 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट- RBI
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Shah Rukh की King की कहानी लीक? Deepika की मौत से Suhana के बदले की कहानी? (16.11.26)
Mahadev & Sons: Rajji-Narmada के जज्बात को ठेस पहुंचा रही Priya, आंखों पर बंधी प्यार की पट्टी!
Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
विजय के मंत्री आधव अर्जुन का 14 साल बाद तलाक, डेजी मार्टिन बोलीं- 'हमारी राहें अलग...'
बिहार
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
'तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निशांत बनेंगे CM', RJD सांसद अभय कुशवाहा बोले- नीतीश साथ आएं
इंडिया
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
महाराष्ट्र में SC/ST सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'वोटर या उम्मीदवार को...'
क्रिकेट
Absolute Cinema: आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
आखिरी गेंद पर चाहिए 12 रन, 'नो-बॉल' पर गया चौका, फिर जो हुआ; VIDEO
बॉलीवुड
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
जय शाह के दोबारा ICC चेयरमैन बनने पर शाहरुख खान ने दी बधाई, 2028 ओलंपिक को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
बिलकिस बानो केस: 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर SC ने लगाई रोक, क्या कुछ कहा?
एग्रीकल्चर
Wheat Farming: एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
एक एकड़ में कितने किलो गेहूं का बीज लगेगा? जानें सही हिसाब
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
चिलचिलाती धूप से परेशान विदेशी कपल की भारतीय शख्स ने यूं की मदद, दिल जीत लेगा वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget