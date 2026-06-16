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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगाई का जेब पर 'साइलेंट अटैक': पिछले 15 दिनों में चुपचाप से बढ़ गए इन चीजों के दाम, लिस्ट कर देगी हैरान

महंगाई का जेब पर 'साइलेंट अटैक': पिछले 15 दिनों में चुपचाप से बढ़ गए इन चीजों के दाम, लिस्ट कर देगी हैरान

Price Hike in Last 15 days: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई 7.50 रुपये की बढ़ोतरी के बाद लॉजिस्टिक्स और माल भाड़े का खर्च बढ़ा है. इसके चलते रोजमर्रा काम आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं.

Reported By : अरिजीता सेन |  Updated at : 16 Jun 2026 10:53 AM (IST)
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  • पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के बाद अन्य वस्तुएं महंगी हुईं.
  • FMCG उत्पादों जैसे साबुन, टूथपेस्ट, दूध के दाम बढ़े.
  • चावल, दाल, खाद्य तेल, सब्जियां 15 दिनों में महंगी हुईं.
  • कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से बाहर खाना भी महंगा.

Products Price Hike: पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से देश के आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया. लोग महंगाई का रोना रोने लगे. इस बीच, बीते महज 15 दिनों में कुछ और भी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिनके बारे में शायद हम में से ज्यादातर लोगों को कोई खबर ही नहीं है. आइए इस खबर के जरिए हम आपको पिछले 15 दिनों में महंगी हुई चीजों की जानकारी देते हैं:-

FMCG प्रोडक्ट्स के बढ़े दाम

कच्चे माल की कीमतों में 11% और पैकेजिंग कॉस्ट में सीधे 56% के उछाल के बाद HUL, डाबर, मैरिको और कोलगेट जैसी देश की दिग्गज FMCG कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं. Dove और Pears जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के साबुन 4-5% तक महंगे हो गए हैं. डिटर्जेंट की भी कीमतें 5-11% तक बढ़ी हैं. महंगाई के इस दौर में ओरल केयर भी मुश्किल हो गया है. कोलगेट से लेकर डाबर तक ने अपने कई टूथपेस्ट रेंज के दाम बढ़ा दिए हैं. 

डेयरी प्रोडक्ट्स हुए महंगे

अमूल गोल्ड का 1 लीटर वाला पैकेट बीते इन कुछ दिनों में महंगा हुआ है. अब 68 की जगह इसकी कीमत 70 रुपये कर दी गई है. अमूल ताजा भी पहले के 55 रुपये से बढ़कर 57 रुपये पर पहुंच गया है. मदर डेयरी का फुल क्रीम मिल्क (1 लीटर) 69 रुपये से बढ़कर 72 रुपये हो गया है. वहीं, मदर डेयरी का बफेलो मिल्क की भी कीमत पहले के 75 रुपये से सीधे 5 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.   

खाना पकाना भी हुआ महंगा

थोक बाजार में मालभाड़े में हुए इजाफे का असर कुछ ऐसा रहा है कि रिटेल स्तर पर दुकानदारों ने खुले चावल और दालों के दाम प्रति किलो 5-7 रुपये तक बढ़ा दिए. मैरिको कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप एडिबल ऑयल 'सफोला' में 6-11% तक का इजाफा किया है.

इस बीच, सब्जियों के भी दाम बढ़े हैं. टमाटर पिछले 15 दिनों में 30-40 रुपये प्रति किलो से भागकर अब 60-70 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुके हैं. प्याज, अदरक, हरी मिर्च, नींबू के भी दाम इस बीच बढ़े हैं. ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से आलू, बैंगन और भिंडी कई और सब्जियों के दाम भी 5-10 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं.  

बाहर खाना भी हुआ महंगा

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट और होटलों में खाने-पीने के आइटम्स के रेट बढ़ा दिए हैं. इसकी महंगाई दर 5.75% तक पहुंच गई है. इनपुट कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश में पिछले एक महीने में रेस्टोरेंट मालिकों ने अपने मेन्यू के दाम 1.8% तक बढ़ा दिए हैं. 

ये भी पढ़ें:

महंगे हो सकते हैं कपड़े-गाड़ियां और घर, छोटी-बड़ी चीज के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम, यह है बड़ी वजह 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 10:27 AM (IST)
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Price Hike Inflation Petrol-diesel Price Hike Petrol-Diesel Price Hike
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