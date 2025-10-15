DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अब इन चार राज्यों ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

DA Hike: दिवाली से पहले कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

झारखंड में 3 प्रतिशत इजाफा

झारखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है. पेंशनधारकों के लिए डीआर भी 58 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे पहले यह दर 55 प्रतिशत थी. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. इस निर्णय से राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा. बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें 207 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल है.

मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत डीए-डीआर बढ़ा

मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों के डीए और डीआर में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने श्रीअन्न (मोटा अनाज) को बढ़ावा देने के लिए ‘श्रीअन्न फेडरेशन’ बनाने का भी निर्णय लिया है.

उत्तराखंड में 3 प्रतिशत इजाफा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने डीए और डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की है. इसके बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई से लागू होगी. राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.

हिमाचल प्रदेश में भी 3 प्रतिशत बढ़ा डीए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने भी दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही अप्रैल से सितंबर तक का एरियर (बकाया राशि) भी कर्मचारियों को दिवाली से पहले देने का निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें: अमेरिकी डॉलर को किससे है इतना बड़ा खतरा? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा डर