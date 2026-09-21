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हिंदी न्यूज़बिजनेसएक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें

एक ही प्याली में चाय पी रहे बाघ और बकरी, Wagh Bakri के अनोखे Logo का 100 साल पुराना राज जानें

वाघ बकरी चाय के लोगो में आपने देखा होगा कि एक बाघ और एक बकरी एक ही कप से चाय पीते हैं. आइये जानते हैं कि साल 1934 में शुरू हुए इस ब्रांड के नाम और लोगो की कहानी क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Sep 2026 11:19 AM (IST)
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चाय की बात हो और वाघ बकरी चाय का नाम न आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. चाय के शौकीनों को वाघ बकरी का नाम पता होता ही है. वैसे तो इसके स्वाद और रंग की बाजार में चर्चा है लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस चाय के पैकेट पर एक बाघ और एक बकरी, एक ही कप से चाय पीते हैं. वाघ बकरी चाय का ये लोगो काफी मजेदार है.

असल में वाघ और बकरी का चाय पीना, कंपनी का सिर्फ लोगो नहीं है बल्कि सामाजिक संदेश भी है. वाघ बकरी के इस लोगो में बाघ को ताकत और प्रभुत्व के रूप में दिखाया गया है जबकि बकरी को आम और कमजोर दिखाया गया है. दोनों का एक ही प्याली से चाय पीना इस बात का संदेश देता है कि समाज में कोई बड़ा या छोटा नहीं है. सब एक बराबर हैं और एक कप चाय लोगों को एक साथ बिठाता है और भेदभाव भुलाता है. 

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बाघ और बकरी ही क्यों?
वाघ बकरी बैंक का नाम सुनते ही मन में ये सवाल तो आता ही है कि ऐसा क्यों रखा गया होगा? तो इसके पीछे की सोच भी सामाजिक बराबरी की है. लोगो में बाघ और बकरी एक-दूसरे के साथ शांति से चाय पीते दिखते हैं. इससे समझ में आता है कि जिन दो लोगों की सामाजिक हैसियत या ताकत में जमीन-आसमान का फर्क है वो भी एक साथ बैठ सकते हैं. 

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मुहावरे से क्या है कनेक्शन
भारत में एक पुरानी कहावत बड़ी मशहूर है कि एक ऐसा राज्य हो जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएं. इसका मतलब एक ऐसा समाज हो जहां ताकतवर और कमजोर के बीच डर या भेदभाव न हो. तो बस घाट की जगह प्याली आ गई और पानी की जगह चाय और बाघ- बकरी एक साथ बैठकर चाय पीते दिखे.

वाघ बकरी समूह के दिवंगत चेयरमैन पीयूषभाई देसाई बाघ और बकरी के एक साथ पानी पीने को अहिंसक समाज का प्रतीक बताते थे. 

वाघ बकरी की कैसे हुई शुरुआत?
वाघ बकरी की कहानी 100 साल पुरानी है. कंपनी का इतिहास देखें तो नारणदास देसाई चाय का कारोबार करते थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने खूब काम किया. फिर सन 1915 में वो भारत लौटे और सन 1919 में अहमदाबाद में गुजरात टी डिपो की शुरुआत की. 

इसके बाद कारोबार धीरे-धीरे बढ़ता गया और साल 1934 में गुजरात टी डिपो ने वाघ बकरी चाय ब्रांड लॉन्च कर दिया. बता दें कि कंपनी दिवंगत चेयरमैन पीयूषभाई देसाई, नारणदास देसाई के पोते थे. 

100 साल बाद भी वही पहचान
समय के साथ वाघ बकरी का कारोबार गुजरात से निकलकर देशभर में पहुंचा. सन 1980 में ग्रुप ने पैकेज्ड चाय के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स की शुरुआत की और बाद में ब्रांड और बड़ा होता गया.

आज कंपनी के कई चाय ब्रांड और प्रोडक्ट हैं. वाघ बकरी चाय का कारोबार भारत के अलावा दूसरे देशों तक भी पहुंच चुका है. लेकिन इतने सालों बाद भी पैकेट पर बना बाघ-बकरी वाला लोगो इसकी सबसे खास पहचान बना हुआ है. 

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पीयूषभाई देसाई की विरासत से भी जुड़ी कहानी
वाघ बकरी टी ग्रुप के चेयरमैन पीयूषभाई देसाई का 15 सितंबर 2026 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया. ग्रुप के मुताबिक वह छह दशक से ज्यादा समय तक चाय कारोबार से जुड़े रहे और उन्होंने वाघ बकरी को गुजरात से बाहर कई राज्यों तक पहुंचाया है.

पीयूषभाई देसाई भी वाघ बकरी नाम के पीछे मौजूद अहिंसा, बराबरी और सामाजिक जिम्मेदारी की सोच पर काम करते थे. शायद यही कारण है कि आज भी वाघ बकरी चाय आज लोगों के दिल पर राज करती है और उसके लोगो के पीछे की एक सदी पुरानी सोच भी अपनी कहानी घर- घर तक पहुंचाती है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Wagh Bakri Piyushbhai Desai
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