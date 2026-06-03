IFCI Share News: बुधवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स में गिरावट देखी गई, जिसमें बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स 0.28 प्रतिशत गिरकर 23,417.40 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की कमजोरी के बावजूद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI के शेयर की कीमत 12.75 प्रतिशत बढ़कर 80.83 रुपये हो गई. यह रैली स्टॉक के जनवरी 12, 2026 के बाद से सबसे मजबूत स्तर को चिह्नित करती है और इसे इसके 52-सप्ताह के उच्चतम 81.63 रुपये के करीब ले आई.

ट्रेडिंग गतिविधि मजबूत रही, जिसमें 171.9 लाख शेयर सत्र के दौरान हाथ बदलते हुए देखे गए, जो कि 20-दिन के औसत ट्रेडेड वॉल्यूम 31.8 लाख शेयरों के मुकाबले काफी अधिक निवेशक भागीदारी का संकेत देते हैं. शेयर मूल्य प्रदर्शन हाल के महीनों में लगातार गति के बीच यह तीव्र वृद्धि आई है. आईएफसीआई के शेयरों ने पिछले एक महीने में 38.78 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे प्रति शेयर 22.70 रुपये का इजाफा हुआ है.

छह महीनों में स्टॉक 61.52 प्रतिशत बढ़ा

पिछले छह महीनों में स्टॉक 61.52 प्रतिशत बढ़ा है, जो प्रति शेयर 30.93 रुपये का लाभ दर्शाता है. एक वर्ष के आधार पर, स्टॉक ने 23.40 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जिससे प्रति शेयर 15.40 रुपये का इजाफा हुआ है.

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वर्तमान बाजार मूल्य पर, IFCI का बाजार पूंजीकरण 21,627 करोड़ रुपये है. यह स्टॉक 52-सप्ताह की रेंज में 46.23 रुपये से 81.63 रुपये के बीच कारोबार कर चुका है, और नवीनतम रैली ने इसे इसके वार्षिक उच्च स्तर के करीब पहुंचा दिया है. यह कदम 2026 के दौरान स्टॉक में देखी गई सबसे मजबूत रैलियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 3 जून को इसका उच्चतम व्यापार स्तर 12 जनवरी, 2026 के बाद से दर्ज किया गया है.

भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं सबसे बड़े शेयरधारक

मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए उपलब्ध नवीनतम शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति IFCI में सबसे बड़े शेयरधारक बने हुए हैं, जिनकी 72.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यह होल्डिंग कंपनी के 1,955,277,096 इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के पास 2.65 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) के पास मार्च 2026 की तिमाही के अंत में 1.64 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

IFCI के बारे में

IFCI लिमिटेड एक सरकारी समर्थित वित्तीय संस्था है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है. 1948 में स्थापित, यह कंपनी भारत की पहली विकास वित्तीय संस्था थी और देश भर में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में भूमिका निभाई है. कंपनी परियोजना वित्त, कॉर्पोरेट ऋण, संरचित वित्त, सलाहकार सेवाएं और निवेश गतिविधियों सहित वित्तीय उत्पाद और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करती है.

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IFCI की अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाओं और अवसंरचना से संबंधित व्यवसायों में भी रुचि है. IFCI की तीव्र तेजी और नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर की ओर इसके कदम के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणियों में अपनी राय साझा करें. अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है.