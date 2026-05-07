हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTVK चीफ थलापति विजय की पत्नी के पास है Gold का भंडार, 1-2 नहीं... इतने करोड़ का है सोना

TVK चीफ थलापति विजय की पत्नी के पास है Gold का भंडार, 1-2 नहीं... इतने करोड़ का है सोना

Thalapathy Vijay Assests: चुनावी हलफनामे के मुताबिक थलपति विजय और उनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपये का सोना-चांदी और हीरे हैं, जबकि विजय की कुल नेटवर्थ करीब 624 करोड़ रुपये बताई गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 07 May 2026 05:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कुल मिलाकर थलपति विजय की संपत्ति लगभग 624 करोड़ रुपये है।

Thalapathy Vijay Assests: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली तमिलगा वेट्टी कजगम यानी TVK इन दिनों सरकार गठन की कोशिशों में जुटी है. इस पार्टी के प्रमुख और तमिल सुपरस्टार थलपति विजय ने राजनीति में जोरदार एंट्री करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

जब से चुनावों के नतीजे जनता के सामने आए है तब से विजय की संपत्ति और उनके चुनावी हलफनामें की खूब चर्चा हो रही है. हलफनामे के मुताबिक, विजय और उनकी पत्नी संगीता विजय के पास करोड़ों रुपये का सोना, चांदी और हीरे हैं.

यह भी पढ़ें - Multibagger Stock: गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न

जानें विजय के पास कितना सोना-चांदी है?

  • हलफनामे के मुताबिक, विजय के पास 883 ग्राम सोना है.
  • इसकी कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपये बताई गई है.
  • इसके साथ ही विजय के पास लगभग 15 लाख रुपये की चांदी भी है.
  • यानी सोना-चांदी के मामले में विजय के पास करोड़ों की संपत्ति है.

पत्नी संगीता के पास है 4 करोड़ से ज्यादा का सोना

अब वहीं अगर विजय की पत्नी संगीत विजय की बात करें तो वह इस मामले में उनसे भी काफी आगे हैं. हलफनामे के मुताबिक, संगीता विजय के पास...

  • 3,132 ग्राम लगभग 3.1 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 4.07 करोड़ रुपये है.
  • इसके अलावा उनके पास 2 किलो चांदी, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये बताई गई है.
  • यानी उनकी पत्नी के पास टोटल 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की ज्वेलरी है.

कितनी है थलपति विजय की कुल संपत्ति?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, थलपति विजय की कुल नेटवर्थ लगभग 624 करोड़ रुपये है. 

इसमें शामिल हैं:

यानी विजय के पास करीब 404 करोड़ की नकद/ज्वेलरी/इन्वेस्टमेंट जैसी संपत्ति और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन-जायदाद है.

यह भी पढ़ें - होम लोन-कार लोन लेने का गोल्डन रूल! क्या है 30% EMI नियम, जो कभी कर्ज में फंसने नहीं देता?

 

 

Published at : 07 May 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Business News Net Worth Thalapathy Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
TVK चीफ थलापति विजय की पत्नी के पास है Gold का भंडार, 1-2 नहीं... इतने करोड़ का है सोना
TVK चीफ थलापति विजय की पत्नी के पास है Gold का भंडार, 1-2 नहीं... इतने करोड़ का है सोना
बिजनेस
SIP vs Step-up SIP: SIP और Step-up SIP में क्या है अंतर? ये वाला तरीका है करोड़पति बनने का शॉर्टकट, छोटा निवेश बनेगा बड़ा फंड
SIP और Step-up SIP में क्या है अंतर? ये वाला तरीका है करोड़पति बनने का शॉर्टकट, छोटा निवेश बनेगा बड़ा फंड
बिजनेस
UP Rich City List: यूपी का 'कुबेर नगर' कौनसा है? नोएडा, कानपुर या लखनऊ, जानें किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति
यूपी का 'कुबेर नगर' कौनसा है? नोएडा, कानपुर या लखनऊ, जानें किस शहर में रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति
बिजनेस
Multibagger Stock: गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
हिमाचल प्रदेश
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'
इंडिया
Operation Sindoor Anniversary: पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटा दो...
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराकर भारत ने सीखे 5 सबक! कैसे दुश्मन को तोड़ो, फोड़ो और निपटाओ
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान से वनडे सीरीज, क्या IPL छोड़ चले जाएंगे कंगारू खिलाड़ी; जानें अपडेट
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
Live: 'अगर स्टालिन को कोई आपत्ति नहीं तो TVK का समर्थन करने को तैयार...', IUML नेताओं का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget