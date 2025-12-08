ट्रंप-रतन टाटा और Google के नाम पर होंगी इस शहर की सड़कें, ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी!

Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक अनोखी और चर्चित पहल शुरू की है. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि शहर की कुछ बड़ी और प्रमुख सड़कों के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हस्तियों और विश्व की बड़ी कंपनियों के नाम पर रखे जाएंगे. इसका उद्देश्य हैदराबाद को वैश्विक मंच पर एक पहचान देना और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है.

रतन टाटा के नाम पर बड़ी सड़क

सरकार ने सबसे पहले प्रमुख उद्योगपति और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को सम्मान देने की पहल की है. नेहरू आउटर रिंग रोड (ORR) के पास राविरियाला से शुरू होकर प्रस्तावित फ्यूचर सिटी को जोड़ने वाली 100 मीटर चौड़ी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम “रतन टाटा रोड” रखने का फैसला किया गया है. यह गौर करने योग्य है कि राविरियाला इंटरचेंज को पहले ही “टाटा इंटरचेंज” नाम दिया जा चुका है. इससे टाटा समूह के हैदराबाद में बढ़ते योगदान को पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर एवेन्यू

सबसे ज्यादा चर्चा में जो प्रस्ताव है, वह है अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के सामने वाली मुख्य सड़क का नाम “डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू” रखने का. यह दुनिया में पहली बार होगा कि किसी भारतीय शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम पर सड़क होगी. सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को पत्र भेजेगी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का मानना है कि इससे हैदराबाद की अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वैल्यू और बढ़ेगी और अमेरिका के साथ निवेश तथा व्यापार संबंधों को मजबूती मिलेगी.

Google Street और Microsoft Road का भी प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) की बैठक में यह भी संकेत दिया कि जल्द ही हैदराबाद की कुछ अन्य सड़कों के नाम बड़ी वैश्विक टेक कंपनियों के नाम पर रखे जाएंगे. योजना के अनुसार, एक सड़क का नाम Google Street, दूसरी का Microsoft Road और एक महत्वपूर्ण चौराहे का नाम Wipro Junction रखा जा सकता है.

क्या है सरकार का उद्देश्य

तेलंगाना सरकार का कहना है कि जिन व्यक्तियों और कंपनियों ने दुनिया में बड़ा योगदान दिया है, उनके नाम पर सड़कों का नामकरण करना सम्मान का प्रतीक होगा. साथ ही इससे हैदराबाद को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी. सरकार का दावा है कि यह पहल शहर में आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक भी होगी और बिजनेस माहौल को मजबूत करेगी.