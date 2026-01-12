हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसतेजस नेटवर्क का शेयर हुआ क्रैश, 1450 से 365 पर आई कीमत; निवेशकों में हाहाकार

तेजस नेटवर्क का शेयर हुआ क्रैश, 1450 से 365 पर आई कीमत; निवेशकों में हाहाकार

Tejas Networks share: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क के शेयर BSE पर 7.81 परसेंट की गिरावट के साथ 384.15 रुपये प्रति शेयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Tejas Networks share: टाटा ग्रुप (Tata Group) की कंपनी तेजस नेटवर्क (Tejas Networks) के शेयरों का आज बुरा हाल है. कंपनी के Q3 नतीजे आने के बाद सोमवार को तेजस नेटवर्क्स के शेयर की कीमत 7 परसेंट से ज्यादा लुढ़ककर 52-वीक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई. आज कारोबार के दौरान तेजस के शेयरों का भाव BSE पर 7.81 परसेंट की गिरावट के साथ 384.15 रुपये प्रति शेयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया.

कंपनी को 196 करोड़ रुपये का घाटा

घरेलू स्तर पर टेलीकॉम गियर बनाने वाली बनाने वाली कंपनी तेजस नेटवर्क्स को FY26 की तीसरी तिमाही में 196.55 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ, जबकि एक साल की समान तिमाही में कंपनी को 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी को यह नुकसान मुख्य रूप से बिक्री में आई गिरावट के कारण हुआ, जिनमें सरकारी कंपनी BSNL से परचेज ऑर्डर में हो रही देरी भी शामिल है.

तेजस BSNL के 4G नेटवर्क के लिए वेंडर 

यह कंपनी CDOT-TCS कंसोर्टियम के हिस्से के तौर पर सरकारी BSNL के 4G नेटवर्क के लिए एक अहम वेंडर है और नेटवर्क राउटर की सबसे बड़ी सप्लायर होने का दावा करती है. दिसंबर तिमाही में कंपनी को BSNL से 18,000 साइटों के लिए 1,526 करोड़ रुपये के पर्चेज ऑर्डर में देरी हुई, जिससे इसके शेयर प्रभावित हुए हैं. इसका दबाव बिक्री और रेवेन्यू दोनों पर पड़ा है. एडवांस परचेज ऑर्डर तो जारी हो चुका है, लेकिन फाइनल ऑर्डर पर बात अभी भी अटकी हुई है. इससे प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों प्रभावित हुई है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 12 Jan 2026 03:06 PM (IST)
TATA Group Tejas Networks Tejas Networks Share Tejas Networks Share Price
