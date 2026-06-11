हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसClaude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान

Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान

TCS-Claude AI News: टीसीएस और एंथ्रोपिक के बीच वैश्विक ऐतिहासिक साझेदारी हुई है. TCS Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 11 Jun 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

TCS-Claude AI: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एंथ्रोपिक के साथ एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो क्लॉड एआई मॉडल्स के पीछे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी है, ताकि उद्यमों को व्यवसाय कार्यों और उद्योगों में एआई अपनाने को बढ़ावा देने में मदद मिल सके. साझेदारी के तहत टीसीएस एआई समाधान, उद्योग-विशिष्ट प्रस्ताव और क्लॉड मॉडल्स के आसपास गहन विशेषज्ञता प्रदान करने पर केंद्रित एक समर्पित व्यापार इकाई स्थापित करेगा.

क्लॉड एआई से लैस होंगे 50000 टीसीएस सहयोगी

सहयोग के हिस्से के रूप में टीसीएस 50,000 सहयोगियों को इंजीनियरिंग, वित्त, कानूनी, विपणन और बिक्री कार्यों में क्लॉड एआई का एंटरप्राइज-वाइड एक्सेस प्रदान करेगा. कंपनी ने कहा कि क्लॉड की आंतरिक तैनाती अपने स्वयं के संचालन को बदलने में मदद करेगी, जबकि व्यावहारिक कार्यान्वयन अंतर्दृष्टि उत्पन्न करेगी जिसे ग्राहक जुड़ाव में लागू किया जा सकता है. नियंत्रित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित साझेदारी वित्तीय सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान, विमानन, दूरसंचार और मेडटेक सहित अत्यधिक नियंत्रित क्षेत्रों को लक्षित करेगी. '

कंपनियों के अनुसार, सहयोग का उद्देश्य उन चुनौतियों का समाधान करना है जो अक्सर एआई परियोजनाओं को पायलट चरणों से आगे बढ़ने से रोकती हैं, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहां सटीकता, शासन, ऑडिटबिलिटी और नियामक अनुपालन महत्वपूर्ण हैं.

Mango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम

एआई समाधान का संयुक्त विकास टीसीएस और एंथ्रोपिक डोमेन-विशिष्ट वर्कफ़्लोज़, आधुनिकीकरण पहलों और ग्राहक अनुभव परिवर्तन पर केंद्रित एआई-संचालित समाधानों के साथ बाजार में संयुक्त रूप से जाएंगे. प्रस्तावों का समर्थन टीसीएस की परामर्श, इंजीनियरिंग और प्रबंधित सेवाओं की क्षमताओं द्वारा किया जाएगा, जिससे उद्यमों को बड़े पैमाने पर एआई समाधानों को तैनात करने में सक्षम बनाया जा सके. टीसीएस iON एआई प्रमाणपत्र प्रदान करेगायह साझेदारी TCS के शिक्षा और मूल्यांकन प्लेटफॉर्म, TCS iON, तक भी विस्तारित होती है, जो भारत के 1,500 शहरों में हर साल 75 मिलियन से अधिक मूल्यांकन करता है. इस सहयोग के माध्यम से, TCS iON Claude AI मॉडल्स पर केंद्रित लर्निंग और सर्टिफिकेशन कार्यक्रम पेश करेगा, जो भारत में AI-तैयार कार्यबल के विकास का समर्थन करेगा.

प्रबंधन टिप्पणी के. कृतिवासन, सीईओ और एमडी, TCS, ने कहा. “उद्यम AI का मूल्य व्यापार संदर्भ को समझने, जटिल प्रणालियों के समन्वय करने, और गहन AI इंजीनियरिंग प्रतिभा को लागू करने से आता है. Claude को हमारी उद्योग विशेषज्ञता, इंजीनियरिंग कठोरता, और बड़े पैमाने पर परिवर्तन क्षमताओं के साथ मिलाकर, हम ग्राहकों को उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहां विश्वास, लचीलापन, और नियामक अनुशासन महत्वपूर्ण हैं. यह साझेदारी TCS की व्यापक रणनीति को दर्शाती है, जो ग्राहकों को अग्रणी AI को उद्यम पैमाने पर परिवर्तन में बदलकर लगातार अनुकूलनशील उद्यम बनने में मदद करती है.”

Gold News: सोना क्यों बटोर रहा है चीन, अब खरीदा 3.4 लाख करोड़ का गोल्ड, क्या आने वाला है आर्थिक संकट?

डारियो एमोडी, सह-संस्थापक और सीईओ, एंथ्रोपिक, ने कहा. “हमने Claude को सुरक्षित, विश्वसनीय, और सहायक बनाने के लिए तैयार किया, विशेष रूप से उन संदर्भों में जहां सटीकता सबसे अधिक मायने रखती है. यह साझेदारी भारत, हमारे दूसरे सबसे बड़े बाजार, के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को गहरा करती है, जिसमें TCS Claude को क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर उद्यमों और पेशेवरों तक ला रहा है, जिसमें इसके 50,000 कर्मचारी शामिल हैं.”

एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा सन्स, ने कहा, “यह साझेदारी हमारी साझा विश्वास को दर्शाती है कि AI दुनिया भर में उद्यमों के लिए बुनियादी और परिवर्तनकारी होगा. एंथ्रोपिक की क्षमताओं को टाटा समूह के पैमाने, विश्वसनीय संबंधों, और राष्ट्र-निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ मिलाकर, हम उद्यम पुनर्निर्माण को तेज करेंगे और भारत के युवाओं को AI युग में नेतृत्व करने के लिए कौशल से लैस करेंगे.”

TCS के बारे में

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं, परामर्श और व्यापार समाधान कंपनियों में से एक है. 1968 में स्थापित और टाटा समूह का हिस्सा, यह कंपनी 56 देशों में काम करती है और इसके 194 डिलीवरी सेंटर विश्वभर में हैं. वित्तीय वर्ष 26 के लिए, टीसीएस ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की समेकित राजस्व की रिपोर्ट की और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल परिवर्तन समाधान जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने में उद्यमों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है.

 

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Banking Healthcare Claude AI TCS 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान
Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान
बिजनेस
Share Market: वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग
वैश्विक मंदी के साए में घिरा मार्केट, लेकिन इन 3 शेयरों ने भारी वॉल्यूम के साथ मारी लंबी छलांग
बिजनेस
Mango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम
Mango: नेपाल में भारत के आम बिकेंगे या नहीं? अब आया सरकार का बयान, दूर किया लोगों का बड़ा भ्रम
बिजनेस
Gold News: सोना क्यों बटोर रहा है चीन, अब खरीदा 3.4 लाख करोड़ का गोल्ड, क्या आने वाला है आर्थिक संकट?
सोना क्यों बटोर रहा है चीन, अब खरीदा 3.4 लाख करोड़ का गोल्ड, क्या आने वाला है आर्थिक संकट?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा अमेरिका? पिछले 4 दिनों में तीन बार किया अटैक
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा US? चार दिनों में 3 बार किया अटैक
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
'डॉग वॉकर-माली बन जाऊंगा...', रिटायरमेंट पर बोले अक्षय कुमार, कही ये बड़ी बात
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में किस चैनल पर लाइव आएगा फीफा वर्ल्ड, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? जानें पूरी डिटेल
भारत में किस चैनल पर लाइव आएगा फीफा वर्ल्ड, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग? जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
Explained: TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास करा सकेंगे PM मोदी?
TMC के 20 और DMK के 22 सांसदों की मंजिल NDA! क्या नए समीकरण के बाद परिसीमन बिल पास होगा?
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget