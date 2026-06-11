Claude AI के साथ मिलकर बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर तक का भविष्य बदलेगी TCS, जानिए पूरा प्लान

TCS-Claude AI: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एंथ्रोपिक के साथ एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जो क्लॉड एआई मॉडल्स के पीछे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी है, ताकि उद्यमों को व्यवसाय कार्यों और उद्योगों में एआई अपनाने को बढ़ावा देने में मदद मिल सके. साझेदारी के तहत टीसीएस एआई समाधान, उद्योग-विशिष्ट प्रस्ताव और क्लॉड मॉडल्स के आसपास गहन विशेषज्ञता प्रदान करने पर केंद्रित एक समर्पित व्यापार इकाई स्थापित करेगा.

क्लॉड एआई से लैस होंगे 50000 टीसीएस सहयोगी

सहयोग के हिस्से के रूप में टीसीएस 50,000 सहयोगियों को इंजीनियरिंग, वित्त, कानूनी, विपणन और बिक्री कार्यों में क्लॉड एआई का एंटरप्राइज-वाइड एक्सेस प्रदान करेगा. कंपनी ने कहा कि क्लॉड की आंतरिक तैनाती अपने स्वयं के संचालन को बदलने में मदद करेगी, जबकि व्यावहारिक कार्यान्वयन अंतर्दृष्टि उत्पन्न करेगी जिसे ग्राहक जुड़ाव में लागू किया जा सकता है. नियंत्रित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित साझेदारी वित्तीय सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, जीवन विज्ञान, विमानन, दूरसंचार और मेडटेक सहित अत्यधिक नियंत्रित क्षेत्रों को लक्षित करेगी. '

कंपनियों के अनुसार, सहयोग का उद्देश्य उन चुनौतियों का समाधान करना है जो अक्सर एआई परियोजनाओं को पायलट चरणों से आगे बढ़ने से रोकती हैं, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहां सटीकता, शासन, ऑडिटबिलिटी और नियामक अनुपालन महत्वपूर्ण हैं.

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एआई समाधान का संयुक्त विकास टीसीएस और एंथ्रोपिक डोमेन-विशिष्ट वर्कफ़्लोज़, आधुनिकीकरण पहलों और ग्राहक अनुभव परिवर्तन पर केंद्रित एआई-संचालित समाधानों के साथ बाजार में संयुक्त रूप से जाएंगे. प्रस्तावों का समर्थन टीसीएस की परामर्श, इंजीनियरिंग और प्रबंधित सेवाओं की क्षमताओं द्वारा किया जाएगा, जिससे उद्यमों को बड़े पैमाने पर एआई समाधानों को तैनात करने में सक्षम बनाया जा सके. टीसीएस iON एआई प्रमाणपत्र प्रदान करेगायह साझेदारी TCS के शिक्षा और मूल्यांकन प्लेटफॉर्म, TCS iON, तक भी विस्तारित होती है, जो भारत के 1,500 शहरों में हर साल 75 मिलियन से अधिक मूल्यांकन करता है. इस सहयोग के माध्यम से, TCS iON Claude AI मॉडल्स पर केंद्रित लर्निंग और सर्टिफिकेशन कार्यक्रम पेश करेगा, जो भारत में AI-तैयार कार्यबल के विकास का समर्थन करेगा.

प्रबंधन टिप्पणी के. कृतिवासन, सीईओ और एमडी, TCS, ने कहा. “उद्यम AI का मूल्य व्यापार संदर्भ को समझने, जटिल प्रणालियों के समन्वय करने, और गहन AI इंजीनियरिंग प्रतिभा को लागू करने से आता है. Claude को हमारी उद्योग विशेषज्ञता, इंजीनियरिंग कठोरता, और बड़े पैमाने पर परिवर्तन क्षमताओं के साथ मिलाकर, हम ग्राहकों को उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहां विश्वास, लचीलापन, और नियामक अनुशासन महत्वपूर्ण हैं. यह साझेदारी TCS की व्यापक रणनीति को दर्शाती है, जो ग्राहकों को अग्रणी AI को उद्यम पैमाने पर परिवर्तन में बदलकर लगातार अनुकूलनशील उद्यम बनने में मदद करती है.”

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डारियो एमोडी, सह-संस्थापक और सीईओ, एंथ्रोपिक, ने कहा. “हमने Claude को सुरक्षित, विश्वसनीय, और सहायक बनाने के लिए तैयार किया, विशेष रूप से उन संदर्भों में जहां सटीकता सबसे अधिक मायने रखती है. यह साझेदारी भारत, हमारे दूसरे सबसे बड़े बाजार, के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को गहरा करती है, जिसमें TCS Claude को क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर उद्यमों और पेशेवरों तक ला रहा है, जिसमें इसके 50,000 कर्मचारी शामिल हैं.”

एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा सन्स, ने कहा, “यह साझेदारी हमारी साझा विश्वास को दर्शाती है कि AI दुनिया भर में उद्यमों के लिए बुनियादी और परिवर्तनकारी होगा. एंथ्रोपिक की क्षमताओं को टाटा समूह के पैमाने, विश्वसनीय संबंधों, और राष्ट्र-निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ मिलाकर, हम उद्यम पुनर्निर्माण को तेज करेंगे और भारत के युवाओं को AI युग में नेतृत्व करने के लिए कौशल से लैस करेंगे.”

TCS के बारे में

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेवाओं, परामर्श और व्यापार समाधान कंपनियों में से एक है. 1968 में स्थापित और टाटा समूह का हिस्सा, यह कंपनी 56 देशों में काम करती है और इसके 194 डिलीवरी सेंटर विश्वभर में हैं. वित्तीय वर्ष 26 के लिए, टीसीएस ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की समेकित राजस्व की रिपोर्ट की और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल परिवर्तन समाधान जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने में उद्यमों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है.