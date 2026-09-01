1 सितंबर से मुंबई में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया, जानें नए रेट

मुंबई महानगर क्षेत्र में मंगलवार से ऑटो-रिक्शा और काली-पीली टैक्सियों का सफर महंगा हो गया है. अब ऑटो और टैक्सी में यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

कितना बढ़ा किराया?

ऑटो का किराया 1 रुपये, तो काली- पीली टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ा है. यानी कि जिस टैक्सी के लिए आप 31 रुपये देते थे अब उसी के लिए 33 रुपए देंगे. वहीं, ऑटो का जो किराया 26 रुपए था वो अब 27 रुपए हो गया. इतना ही नहीं शेयरिंग ऑटो भी 1 रुपए महंगा हो गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, किराए में ये बढ़ोतरी मुंबई और आसपास के महानगरीय क्षेत्र जैसे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार और पनवेल में लागू होगी. नए किराए के बाद यात्रियों की रोज की आवाजाही पर पैसों का लोड बढ़ गया है, खासकर उन लोगों पर जो छोटी दूरी के लिए भी ऑटो या टैक्सी का रोज इस्तेमाल करते हैं.

STORY | Taxi, autorickshaw fares to increase in Mumbai region from Tuesday



Passengers will have to pay a minimum fare of Rs 27 for an auto-rickshaw and Rs 33 for a black-and-yellow taxi in the Mumbai Metropolitan Region from Tuesday, officials said.



READ:… pic.twitter.com/CDc3ymWPWs — Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026

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पिछली बार कब बढ़ा था किराया?

1 सितंबर से 18 महीने पहले ऐसे ही एकाएक किराया महंगा हुआ था. पिछली बार 1 फरवरी 2025 को किराया बढ़ाया गया था, जिसके बाद एक बार फिर यात्रियों की जेब पर गाज गिरी है. बता दें कि किराया बढ़ने के साथ ही यात्रियों को मीटर के अनुसार पेमेंट करना होगा. अधिकारियों ने परिवहन सेवाओं से जुड़े संचालकों से नए किराया नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

ड्राइवर्स को क्या है निर्देश?

सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मीटर अपडेट करने के लिए बोला गया है. 30 नवंबर तक मीटर अपडेट करना होगा, नहीं तो जुर्माना लग सकता है. जबतक मीटर अपडेट नहीं होता, ऑटो- टैक्सी ड्राइवर्स टैरिफ कार्ड लेकर ड्राइव कर सकते हैं.

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