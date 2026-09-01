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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 सितंबर से मुंबई में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया, जानें नए रेट

1 सितंबर से मुंबई में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया, जानें नए रेट

मुंबई वालों की परेशानी फिर बढ़ गई है. आज यानी 1 सितंबर से ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया गया है. यहां से आप नए रेट चेक कर सकते हैं. साथ ही जान सकते हैं कि बढ़ा हुआ किराया कहां- कहां लागू होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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मुंबई महानगर क्षेत्र में मंगलवार से ऑटो-रिक्शा और काली-पीली टैक्सियों का सफर महंगा हो गया है. अब ऑटो और टैक्सी में यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

कितना बढ़ा किराया?

ऑटो का किराया 1 रुपये, तो काली- पीली टैक्सी का किराया 2 रुपये बढ़ा है. यानी कि जिस टैक्सी के लिए आप 31 रुपये देते थे अब उसी के लिए 33 रुपए देंगे. वहीं, ऑटो का जो किराया 26 रुपए था वो अब 27 रुपए हो गया. इतना ही नहीं शेयरिंग ऑटो भी 1 रुपए महंगा हो गया है. 

अधिकारियों के मुताबिक, किराए में ये बढ़ोतरी मुंबई और आसपास के महानगरीय क्षेत्र जैसे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार और पनवेल में लागू होगी. नए किराए के बाद यात्रियों की रोज की आवाजाही पर पैसों का लोड बढ़ गया है, खासकर उन लोगों पर जो छोटी दूरी के लिए भी ऑटो या टैक्सी का रोज इस्तेमाल करते हैं.

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पिछली बार कब बढ़ा था किराया?

1 सितंबर से 18 महीने पहले ऐसे ही एकाएक किराया महंगा हुआ था. पिछली बार 1 फरवरी 2025 को किराया बढ़ाया गया था, जिसके बाद एक बार फिर यात्रियों की जेब पर गाज गिरी है.  बता दें कि किराया बढ़ने के साथ ही यात्रियों को मीटर के अनुसार पेमेंट करना होगा. अधिकारियों ने परिवहन सेवाओं से जुड़े संचालकों से नए किराया नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

ड्राइवर्स को क्या है निर्देश?
सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मीटर अपडेट करने के लिए बोला गया है. 30 नवंबर तक मीटर अपडेट करना होगा, नहीं तो जुर्माना लग सकता है. जबतक मीटर अपडेट नहीं होता, ऑटो- टैक्सी ड्राइवर्स टैरिफ कार्ड लेकर ड्राइव कर सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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