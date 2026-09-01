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हिंदी न्यूज़बिजनेससितंबर में भूलकर भी न चूकें ये 4 बड़ी डेडलाइन, वक्त रहते निपटा लें काम

सितंबर में भूलकर भी न चूकें ये 4 बड़ी डेडलाइन, वक्त रहते निपटा लें काम

सितंबर में टैक्स रिलेटेड कई बड़ी डेडलाइंस आ रही हैं, जो बिजनेस या नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद अहम है इसलिए समय पर काम निपटाने के लिए तारीखों को अभी से नोट कर लें.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Sep 2026 12:15 PM (IST)
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  • 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है.

सितंबर का महीना टैक्सपेयर्स से लेकर कारोबारियों और प्रोफेश्नल्स के लिए काफी अहम है क्योंकि इसी महीने TDS और TCS पेमेंट, एडवांस टैक्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी कई बड़ी डेडलाइन आ रही हैं. अगर गलती से तय समयसीमा के भीतर अपना जरूरी काम निपटाने से चूक गए, तो भारी जुर्माना या ब्याज देना पड़ सकता है. ऐसे में कहीं कोई कसर न रह जाए इसलिए अभी से अपने लिए जरूरी तारीखों को नोट कर लें. 

पहली डेडलाइन: TDS/TCS डिपॉजिट

पहली बड़ी डेडलाइन 7 सितंबर है. अगस्त 2026 के दौरान सैलरी, रेंट, प्रोफेशनल फीस या कॉन्ट्रैक्ट भुगतान पर जो भी टैक्स (TDS/TCS) काटा गया है, उसे इस तारीख तक केंद्र सरकार के पास जमा करना होता है. यह उन बिजनेस, एम्प्लॉयर और दूसरे डिडक्टर या कलेक्टर पर लागू होता है जिन्हें TDS काटना या TCS इकट्ठा करना हो ता है.

कुछ मामलों में सरकारी दफ्तर पेमेंट के अलग नियमों का पालन करते हैं, जहां बिना चालान के उसी दिन टैक्स का पेमेंट करना होता है. यह तारीख नए इनकम-टैक्स नियमों के तहत अगस्त में मिले कुछ डिक्लेरेशन को अपलोड करने के लिए भी जरूरी है.

दूसरी डेडलाइन: TDS सर्टिफिकेट जारी करने की लास्ट डेट

जुलाई 2026 में काटे गए टैक्स के लिए तय TDS सर्टिफिकेट, यानी फॉर्म 132, जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. जिन कर्मचारियों और दूसरे टैक्सपेयर्स की इनकम पर TDS काटा गया है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट जरूरी हैं. इनसे वे यह देख सकते हैं कि काटा गया टैक्स उनके टैक्स रिकॉर्ड में सही तरह से दर्ज किया गया है या नहीं. काटे गए टैक्स और टैक्सपेयर के रिकॉर्ड में दिख रहे टैक्स के बीच कोई भी अंतर, इनकम-टैक्स रिटर्न भरने या उसका मिलान करने में दिक्कतें पैदा कर सकता है.

तीसरी डेडलाइन: एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त

इस तारीख तक टैक्सपेयर्स को अपने अनुमानित कुल सालाना टैक्स का कम से कम 45% हिस्सा (पहली किस्त को मिलाकर) एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा होगा. अगर इस तारीख तक निर्धारित 45% टैक्स जमा नहीं होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत बकाया राशि पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है.

चौथी डेडलाइन: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

आखिरी बड़ी डेडलाइन 30 सितंबर है, खासकर उन बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए जिनके अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट होना जरूरी है. यानी कि जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर या प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसीट्स तय सीमा से अधिक है, उन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के माध्यम से 30 सितंबर 2026 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Form 3CA/3CB और 3CD) पोर्टल पर अपलोड करानी होगी.

अमूमन असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम-टैक्स रिटर्न की डेडलाइन से एक महीने पहले जमा करनी होती है इसलिए, जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिटेड रिटर्न 31 अक्टूबर को जमा होना है, उन्हें ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करनी होगी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:15 PM (IST)
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