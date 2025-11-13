दांव पर लग रहा दांव! Tata Group के इस शेयर को खरीदने की मची लूट, 200 के पार चला जाएगा शेयर

Tata Steel Shares: स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने वाली देश की मल्टीनेशनल कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel Ltd) ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 319 परसेंट उछलकर 3183 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 759 करोड़ रुपये था.

कारोबारी साल 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी एक साल पहले के 53905 करोड़ रुपये से बढ़कर 58689 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. कंपनी के इस गजब के परफॉर्मेंस का असर आज शेयरों पर देखने को मिला. आज शुरुआती कारोबार में शेयर 3.2 परसेंट चढ़कर 184 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि, बाद में सुबह 11:22 बजे के आसपास NSE पर 1.7 परसेंट की बढ़त के साथ 181.5 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

ब्रोकरेज का है अटूट भरोसा

तेजी से आगे बढ़ती इस कंपनी को लेकर ब्रोकरेज भी पॉजिटिव हैं. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली ने 200 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'ओवरवेट' की अपनी रेटिंग को बकरार रखा है. जेफरीज ने भी इसे 200 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए 'खरीदें' की रेटिंग दी है. Incred ने तो इसे 'खरीदें' की रेटिंग के साथ सबसे ज्यादा 224 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. सबसे कम CLSA ने 170 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और शेयर को 'होल्ड' पर रखने की सलाह दी.

भारत में कारोबार करा रहा ज्यादा मुनाफा

टाटा स्टील का ज्यादातर इनकम इसके भारतीय कारोबार से जेनरेट हुआ. सितंबर तिमाही में कंपनी का सेल वॉल्यूम 8.6 परसेंट बढ़कर 5.55 मिलियन टन तक पहुंच गया. EBITDA भी 23 परसेंट उछलकर 8255 करोड़ पर पहुंच गया. EBITDA पिछले साल की समान तिमाही के 13131 प्रति टन के मुकाबले इस बार 14863 प्रति टन पहुंच गया. हालांकि, यह साल की पहली तिमाही के 15240 प्रति टन से यह थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले स्थिति अब भी काफी अच्छी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

