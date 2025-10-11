टाटा के शेयर ने लूटी महफिल, TCS के एक ऐलान के बाद स्टॉक ने लगाई 15 परसेंट की छलांग

Tata Communications Share: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Tata Communications Share) के शेयर में शुक्रवार को गजब की तेजी देखी गई. 15 परसेंट चढ़कर इसके शेयर 1,948 रुपये पर पहुंच गए और एनएसई पर सबसे प्रॉफिट कमाने वाले शेयरों में शामिल हो गए.

शेयर को लेकर बढ़ते भरोसे के बीच निवेशकों ने इसमें भारी मात्रा में निवेश किया. पिछले छह कारोबारी सेशन में टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर ने लगभग 21 परसेंट की बढ़त हासिल की है. शेयरों में आई तेजी के पीछे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया गया एक ऐलान है.

क्यों शेयर बने रॉकेट?

TCS ने अगले पांच से सात सालों में 1 गीगावाट के AI डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने का ऐलान किया. मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड TCS के AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी डेटा सेंटर-टू-डेटा सेंटर (DC-टू-DC) कनेक्टिविटी प्रदान करके इस विस्तार में अहम भूमिका निभा सकती है. एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि टाटा कम्युनिकेशंस पहले से ही ऐसे सॉल्यूशन पर काम कर रहा है, जो उद्यमों, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और डेटा सेंटर्स को बिना किसी रूकावटके कनेक्ट करता हो. उन्होंने आगे कहा कि कंपनी टाटा ग्रुप की बढ़ती AI और डेटा महत्वाकांक्षाओं से लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है.

1 गीगावाट कैपेसिटी के इस AI डेटा सेंटर के हर 150 मेगावाट के लिए लगभग 1 अरब डॉलर का खर्च आएगा, जबकि इस पर कुल खर्च 6.4 अरब डॉलर से अधिक होगा. इसकी फंडिंग लोन और इक्विटी के जरिए की जाएगी. TCS डेटा सेंटर के अपने बिजनेस को अलग रखेगी और सारा डेटा और कंप्यूटिंग भारत में ही होस्ट किया जाएगा.

TCS के इस फैसले की वजह

निर्मल बंग ब्रोकरेज के एनालिस्ट्स ने इस बात पर जोर दिया कि टीसीएस ने इस बिजनेस को इसलिए चुना क्योंकि यह मौजूदा हाइपरस्केलर्स और एआई-नेटिव कंपनियों के साथ तालमेल बनाता है, जो भारत में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेंगी. इसके अलावा, टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों के साथ भी एक अनोखा तालमेल होगा. ऐसी चर्चाएं हैं कि टाटा कम्युनिकेशंस अपनी मौजूदा डेटा कनेक्टिविटी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ टीसीएस के इस कदम का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. यानी कि TCS के AI डेटा सेंटर का सबसे बड़ा फायदा टाटा कम्युनिकेशंस को ही होगा.

टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर बने मजबूत

टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर टेक्नीकल चार्ट पर भी मजबूत नजर आ रहे हैं और अपने सभी 8 प्रमुख मूविंग एवरेज- 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200-DMA- से ऊपर कारोबार के कर रहे हैं, जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टर्म में बुलिश ट्रेड की ओर इशारा कर रहे हैं. वहीं, TCS के शेयर शुक्रवार को 2 परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुए.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

