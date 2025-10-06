हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसTata Capital IPO: टाटा समूह का 15,511 करोड़ का खुला IPO, लिस्टिंग डेट से लेकर प्राइस बैंड तक जानें सारी डिटेल्स

Tata Capital IPO: टाटा समूह का 15,511 करोड़ का खुला IPO, लिस्टिंग डेट से लेकर प्राइस बैंड तक जानें सारी डिटेल्स

Tata Capital IPO Opens Today: टाटा कैपिटल के बाद इस हफ्ते एक और बड़ा निर्गम आएगा — एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 12:28 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Capital IPO GMP: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टाटा समूह का बहुप्रतीक्षित टाटा कैपिटल लिमिटेड का मेगा आईपीओ सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को निवेशकों के लिए खुल गया. निवेशक इस आईपीओ में 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे. कंपनी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं, लॉट साइज 46 शेयरों का रखा गया है, यानी निवेशकों को एक लॉट में 46 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करना होगा.

इस हफ्ते दो बड़े आईपीओ बाजार में

टाटा कैपिटल के आईपीओ में कुल 21 करोड़ फ्रेश शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिससे कंपनी को करीब 6,846 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. वहीं, 26.58 करोड़ शेयर यानी लगभग 8,666 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे. फिलहाल टाटा संस की कंपनी में 95.6% हिस्सेदारी है, जो इस आईपीओ के बाद घट सकती है.

टाटा कैपिटल के बाद इस हफ्ते एक और बड़ा निर्गम आएगा — एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ, जो 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक खुला रहेगा. यह 11,607 करोड़ रुपये का इश्यू है, जिसमें लॉट साइज 13 शेयरों का और प्राइस बैंड 1,080 रुपये से 1,140 रुपये तय किया गया है.

78 कंपनियां उतरीं आईपीओ बाजार में

यह दोनों आईपीओ ऐसे समय में आ रहे हैं जब वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में हल्के उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय प्राथमिक बाजार (Primary Market) में निवेशकों का उत्साह बरकरार है.

वर्ष 2025 में अब तक 78 कंपनियां आईपीओ के जरिये बाजार में उतर चुकी हैं, और कई अन्य निर्गम भी इसी महीने आने वाले हैं. इनमें से टाटा कैपिटल का 15,512 करोड़ रुपये का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा इश्यू माना जा रहा है.

दक्षिण कोरियाई कंपनियों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी

पिछले वर्ष हुंडई मोटर्स इंडिया के सूचीबद्ध होने के बाद, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी जो भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होगी. एलजी का आईपीओ पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) के रूप में है.

सूचीबद्धता की तारीखें तय

टाटा कैपिटल लिमिटेड के शेयर 13 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को लिस्ट होंगे. इसके अलावा, रूबिकॉन रिसर्च का 1,377.5 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निर्गम 9 अक्टूबर को खुलेगा, जबकि वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट का 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ पहले से ही जारी है.

इन लगातार आ रहे आईपीओज़ से यह साफ है कि भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों का भरोसा और उत्साह दोनों मजबूत बने हुए हैं, जिससे आने वाले महीनों में आईपीओ बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है.

ये भी पढ़ें: 4.75 करोड़ की बिक्री, 'वोकल फॉर लोकल' की धूम... भारतीय इकोनॉमी के लिए गेमचेंजर होगी इस बार दिवाली

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Oct 2025 12:20 PM (IST)
