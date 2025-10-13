इस राज्य में Foxconn करेगी 15,000 करोड़ का भारी निवेश, पैदा होंगे 14000 इंजीनियरिंग जॉब्स

Foxconn New Investments In India: भारत सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और रियायतें दे रही है. हालांकि, अमेरिकी हाई टैरिफ के चलते इस पहल पर कुछ असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इसी बीच, ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन (Foxconn) भारत में भारी निवेश करने जा रही है.

रोजगार की होगी भरमार!

तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोमवार को बताया कि फॉक्सकॉन की तरफ से राज्य में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 14,000 उच्च मूल्य वाले रोजगार पैदा होंगे. राजा ने कहा कि यह राज्य में इंजीनियरिंग क्षेत्र में अब तक सबसे बड़े रोजगार सृजन में से एक होगा और तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

मंत्री ने आगे बताया कि फॉक्सकॉन राज्य में अगली पीढ़ी की वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटीग्रेशन और AI आधारित एडवांस्ड टेक ऑपरेशंस लाएगी.

ड्रवीडियन मॉडल 2.0 की तैयारी

उद्योग मंत्री ने कहा कि फॉक्सकॉन के भारतीय प्रतिनिधि रॉबर्ट वू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात की और भारी निवेश का संकल्प जताया. इसके तहत पहली बार तमिलनाडु के इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के गाइडेंस के साथ भारत में फॉक्सकॉन डेस्क स्थापित किया जाएगा. राजा ने कहा कि यह डेस्क मिशन मोड में काम को सुनिश्चित करेगा और ड्रवीडियन मॉडल 2.0 के लिए मंच तैयार करेगा.

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पिछले रविवार को बेंगलुरु के कावेरी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ रॉबर्ट वू ने मुलाकात की थी. इस बैठक में कर्नाटक में फॉक्सकॉन की मजबूत उपस्थिति और मैन्युफैक्चरिंग में नए कदमों पर चर्चा हुई. वर्तमान में फॉक्सकॉन के प्लांट्स तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में संचालित हैं.

