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हिंदी न्यूज़बिजनेसगरीब महिलाओं का पैसा खा गए बैंक वाले, मैनेजर समेत 6 कर्मचारी अरेस्ट

गरीब महिलाओं का पैसा खा गए बैंक वाले, मैनेजर समेत 6 कर्मचारी अरेस्ट

मौजूदा रिपोर्टस में तमिलनाडु में निजी बैंक के मैनेजर समेत 6 कर्मचारी गिरफ्तार हुए. आरोप है कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षरों और लोन में गड़बड़ी कर महिला स्वयं सहायता समूहों के 1.21 करोड़ रुपये हड़पे.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 16 Nov 2026 01:10 PM (IST)
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तमिलनाडु में एक निजी बैंक से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए जारी किए गए कर्ज की रकम में कथित तौर पर गड़बड़ी की गई. इस मामले में बैंक के छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है.

आरोप है कि इन कर्मचारियों ने फर्जी हस्ताक्षरों और कर्ज वितरण में अनियमितताओं के जरिए 1.21 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का गलत इस्तेमाल किया. मामले के सामने आने के बाद बैंकिंग व्यवस्था और महिलाओं के समूहों को मिलने वाले वित्तीय सहयोग की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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बैंक मैनेजर समेत किन छह कर्मचारियों की हुई गिरफ्तारी?

पुलिस ने इस मामले में बैंक के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इनमें लोन विभाग, सेल्स टीम, कैश काउंटर और दस्तावेजों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं.

महिलाओं के आर्थिक सहयोग पर उठे सवाल

महिला स्वयं सहायता समूहों को छोटे कारोबार शुरू करने, घरेलू आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए संस्थागत कर्ज दिया जाता है. ऐसे में इन समूहों के लिए निर्धारित रकम में कथित हेराफेरी का मामला गंभीर माना जा रहा है.

फिलहाल जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि रकम को किस प्रक्रिया से दूसरी जगह भेजा गया और इस पूरे मामले में किन लोगों की क्या भूमिका रही. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर हड़पी गई पूरी रकम बरामद हुई है या नहीं. साथ ही बैंक की ओर से आरोपियों पर की गई विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी सामने नहीं आई है. इस घटना ने बैंक की आंतरिक निगरानी और लोन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया है.

430 महिला स्वयं सहायता समूहों के कर्ज में हुई गड़बड़ी

यह मामला तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की एक निजी बैंक शाखा से जुड़ा है. यहां बैंक के माध्यम से जिले के करीब 430 महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन उपलब्ध कराया जाता था. इन समूहों को मिलने वाली रकम के वितरण में अनियमितता की शिकायत सामने आने के बाद जांच शुरू की गई.

जांच के दौरान पता चला कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से कुल 1,21,61,685 रुपये की हेराफेरी की. इसमें दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर करने और लोन वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी करने जैसे तरीके शामिल थे.

यह भी पढ़ें- 10 रुपए के नोट की फोटो पर 1.5 करोड़ के टैक्स का मामला, कंपनी जीती केस

यह भी देखें- 

About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 16 Nov 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Bank Employees Arrested
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