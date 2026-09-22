हाथ में सबसे ज्यादा सैलरी देने में स्विट्जरलैंड नंबर 1, अमेरिका और सिंगापुर भी पीछे

हर महीने सैलरी मिलने के बावजूद भी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं बच पाता है. टैक्स और दूसरी कटौतियों के बाद भी काफी कम बचत हो पाती है. लेकिन कुछ देश के कर्मचारियों के पास कटौती होने के बाद भी हजारों डॅालर बच जाते हैं. 37 देशों कि तुलना में सबसे ज्यादा टेक होम सैलरी के मामले में स्विटजरलैंड नंबर वन है.

यह आंकड़े OECD के 2025 के औसत वेतन डेटा पर आधारित हैं. रिपोर्ट के अनुसार, स्विटजरलैंड में औसत मासिक ग्रॉस सैलरी करीब 10,112 डॉलर है. टैक्स और कर्मचारी से जुड़ी दूसरी कटौतियां निकालने के बाद करीब 8,282 डॉलर हाथ में बचते हैं.



आईसलैंड दूसरे नंबर पर

स्विटजरलैंड के बाद आईसलैंड का नंबर आता है. यहां औसत मासिक टेक होम सैलरी करीब 5,873 डॉलर है. इसके बाद Luxembourg में कर्मचारियों के पास औसतन 5,013 डॉलर बचते हैं. इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम चौथे और नीदरलैंड्स पांचवें नंबर पर है. दोनों देशों में मासिक टेक होम सैलरी करीब 4,720 डॉलर और 4,713 डॉलर है.

अमेरिका किस नंबर पर?

अमेरिका छठे स्थान पर आता है. यहां औसत मासिक ग्रॉस सैलरी करीब 6,127 डॉलर है,जिसमें से कटौतियों के बाद लगभग 4,638 डॉलर कर्मचारी के पास बचते हैं. इसके बाद Norway में 4,619 डॉलर, Australia में 4,470 डॉलर, Denmark में 4,374 डॉलर और Ireland में 4,274 डॉलर की अनुमानित मासिक टेक होम सैलरी है.



Germany में भी अच्छी कमाई

Germany में कर्मचारियों की अनुमानित मासिक टेक होम सैलरी 3,872 डॉलर है. Canada में यह 4,092 डॉलर, Austria में 4,030 डॉलर और Israel में 3,980 डॉलर बताई गई है. वहीं Sweden में 3,659 डॉलर, Finland में 3,640 डॉलर, Belgium में 3,572 डॉलर और France में 3,134 डॉलर की टेक होम सैलरी है.

Colombia सबसे नीचे

लिस्ट में सबसे कम टेक होम सैलरी Colombia की है. यहां कर्मचारियों के पास औसतन सिर्फ 649 डॉलर प्रति माह बचते हैं. Mexico में यह रकम 795 डॉलर है, यानी Switzerland और Colombia के बीच मासिक टेक होम सैलरी का अंतर करीब 13 गुना है.

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