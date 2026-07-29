Swiggy Instamart को मिली महिला CEO, कौन हैं नंदिता सिन्हा? जानें सबकुछ

Swiggy Instamart CEO Nandita Sinha: क्विक कॉमर्स सेवा स्विगि इंस्टामार्ट को नया सीईओ मिल गया है. इस बार कंपनी को महिला के रूप में नई सीईओ मिली हैं. कंपनी ने नंदिता सिन्हा को नया सीईओ नियुक्त किया है. वह तीन अगस्त से इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगी.

नंदिता सिन्हा इससे पहले मिंत्रा की सीईओ थीं. अब वह अमितेश कुमार की जगह लेंगी, जिन्होंने 28 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. नंदिता सिन्हा ने मिंत्रा को भारत का सबसे बड़ा फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉम बनाने में अहम भूमिका निभाई है. 2024 में कंपनी के मुनाफे में आने के बाद भी उन्होंने उलके कारोबार और बाजार को लगातार बढ़ाया है.

क्विक कॉमर्स कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा

नंदिता सिन्हा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब भारत में क्विक कॉमर्स कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. इंसटामार्ट में उनका काम कंपनी के कारोबार को आगे बढ़ाना और उसकी ग्रोथ को नई दिशा देना होगा.

अपनी नई जिम्मेदारी पर नंदिता सिन्हा ने कहा,” इंस्टामार्ट आज लोगों की जरुरतों की खरीदारी का अहम हिस्सा बन गया है. मैं अपनी टीम, ग्राहकों के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हूं."

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नंदिता सिन्हा कौन हैं?

नंदिता सिन्हा भारत की कंज्यूमर इंटरनेट लीडर हैं. उन्हें फैशन, ई-कॉमर्स, और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. मिंत्रा की CEO बनने से पहले उन्होंने फ्लिपकार्ट, ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियों में अहम जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने इन कंपनियों में बिजनेस बढ़ाने, ब्रांड को मजबूत बनाने और ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाएं देने का काम किया.

नंदिता सिन्हा बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस, ब्रांड बिल्डिंग और बड़े कारोबार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं. उनकी पहचान ग्राहक-केंद्रित सोच और बेहतर कार्यशैली के लिए है. उन्होंने आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी से पढ़ाई की है और इसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (FMS), दिल्ली से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की.

नंदिता की नियुक्ति पर कंपनी ने क्या कहा?

अब नंदिता सिन्हा स्विगी इंस्टामार्ट की नई CEO के रुप में कंपनी की अगली ग्रोथ की जिम्मेदारी संभालेंगी. स्विगी का कहना है कि उनके हिसाब से इंस्टामार्ट अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाएगा, ग्राहकों पर फोकस बढ़ाएगा, कारोबार का विस्तार करेगा और तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा.

स्विगी ग्रुप के सीईओ श्रीहर्ष मजेटी ने नंदिता सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि वह भारत की सबसे अनुभवी और सफल कंज्यूमर इंटरनेट लीडर्स में से एक हैं. उन्होंने कहा कि नंदिता के पास दूरदर्शी सोच, ग्राहकों की जरूरतों को समझने की क्षमता और मजबूत संचालन अनुभव है, जिससे इंस्टामार्ट को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी.

इंस्टामार्ट के पूर्व सीईओ अमितेश पर क्या कहा?

मजेटी ने इंस्टामार्ट के पूर्व सीईओ अमितेश कुमार झा का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि अमितेश ने कंपनी के विकास के अहम दौर में शानदार नेतृत्व किया, इंस्टामार्ट की अलग पहचान बनाने में मदद की और कंपनी के प्रदर्शन व मुनाफे को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साथ ही उन्होंने एक मजबूत और बेहतर काम करने वाली टीम भी तैयार की.

वहीं, नंदिता सिन्हा ने कहा कि वह इंस्टामार्ट की टीम, पार्टनर्स और ग्राहकों के साथ मिलकर काम करने और कंपनी के विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं.

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