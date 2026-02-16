हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसSwiggy डिलीवरी बॉय का फूटा गुस्सा; कर दिया ऐसा काम कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, जानिए क्या है मामला

Swiggy डिलीवरी बॉय का फूटा गुस्सा; कर दिया ऐसा काम कि सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, जानिए क्या है मामला

Swiggy Delivery Boy Viral Video: ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ी घटनाएं अक्सर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती हैं, और इस बार भी एक ऐसा ही मामला लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 12:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Swiggy Delivery Boy Viral Video: ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ी घटनाएं अक्सर इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाती हैं, और इस बार भी एक ऐसा ही मामला लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक स्विगी डिलीवरी बॉय को सड़क पर फूड बैग घसीटते हुए देखा गया है.

दावा किया जा रहा है कि उसे 6.2 किलोमीटर दूर ऑर्डर पहुंचाने के बदले केवल 35 रुपये मिले. जिसको लेकर डिलीवरी बॉय ने अपनी नाराजगी जताई है. इस वीडियो के वायरल होने से सोशल मीडिया में नई बहस छिड़ गई है. कुछ लोग डिलीवरी बॉय के इस व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष इतने कम पैसे देने को लेकर कंपनी से सवाल पूछ रहा है. आइए जानते हैं, इस वायरल वीडियो के बारे में... 

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया के दौर में कोई भी घटना वायरल हो सकती है. इसलिए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर शेयर करना पसंद करते हैं. कई बार तो चीजें इतनी फेमस हो जाती है कि, बड़े-बड़े लोगों से लेकर कंपनियों तक को इस पर कार्यवाही करनी पड़ती है. ऐसे ही इस डिलीवरी बॉय ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Nalanda_index नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

वीडियो में डिलीवर बॉय ऑर्डर बैग को सड़क पर घसीटते हुए ले जाया जाता दिख रहा है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बैग में खाना मौजूद था या नहीं. फिर भी, कम पैसे मिलने पर जताई गई नाराजगी ने कई यूजर्स को हैरान कर दिया है और इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं.

लोगों का रिएक्शन

वीडियो के वायरल होने के बाद लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है. ऐसे में 6.2 किलोमीटर डिलीवर के लिए मिलने वाला पैसा बहुत कम है. कुछ लोगों ने कंपनी को भी कटघरे में खड़ा किया है. वहीं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि, अगर डिलीवरी बॉय पैसों को लेकर संतुष्ट नहीं है तो, उसे यह काम नहीं करना चाहिए.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एबीपी न्यूज इस वीडियो में किए जा रहे दावों या इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में इस कंपनी की फीकी लिस्टिंग; निवेशकों को नहीं मिला फायदा, जानिए डिटेल

Published at : 16 Feb 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Swiggy Delivery Boy Viral Video Swiggy Delivery Payment Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका, चौंकाने वाला खुलासा
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
T20 World Cup 2026: शानदार जीत के बाद PM Modi ने टीम इंडिया को दी बधाई | Team India | Breaking
T20 World Cup 2026: भारत की शानदार जीत के बाद देशभर में जश्न | INDvsPAK | Team India
US की Maximum Pressure Strategy और India का Diplomatic Balance | Paisa Live
Forex Reserves में Correction, Gold की वजह से गिरावट या Tension? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका, चौंकाने वाला खुलासा
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
Sunday Box office: संडे को 'ओ रोमियो' ने काटा बवाल, 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' का भी दिखा जलवा, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'ओ रोमियो' ने काटा बवाल, जानें- 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
पंजाब
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन जातियों को साधने की तैयारी में AAP! बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन जातियों को साधने की तैयारी में AAP! बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम
यूटिलिटी
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
हेल्थ
Guava Side Effects: कुछ लोगों को दिक्कत क्यों देता है अमरूद, जानें किन 4 लोगों को इसे खाने से करना चाहिए परहेज?
कुछ लोगों को दिक्कत क्यों देता है अमरूद, जानें किन 4 लोगों को इसे खाने से करना चाहिए परहेज?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget