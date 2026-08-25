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हिंदी न्यूज़बिजनेस1 साल में 10000 बन गए 63000 रुपए, इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगाएं पैसा

1 साल में 10000 बन गए 63000 रुपए, इस मल्टीबैगर स्टॉक में लगाएं पैसा

भारत की शिपबिल्डिंग कंपनी में 10 हजार का निवेश करने पर 63 हजार रुपये तक मिलेंगे. इस शिपबिल्डिंग कंपनी ने ऐसा शानदार कमबैक किया है जिसको देख स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले देखते ही रह गए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 25 Aug 2026 10:12 PM (IST)
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जो लोग पहले से ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते आए हैं, उनके लिए स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई नई कंपनी नहीं है. हां लेकिन ये कह सकते हैं कि इस कंपनी ने जो बाजार में वापसी की है ना वो देखते ही बन रही है. कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन किया है. अगर किसी निवेशक ने एक साल पहले इसमें 10 हजार रुपये लगाए होते, तो ये रकम बढ़कर करीब 63 हजार हो गई होती. 

इसका मतलब है कि कंपनी में निवेश करने पर करीब 6.3 गुना बढ़ोतरी या 531 प्रतिशत रिटर्न मिला. कंपनी को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ने की बड़ी वजह इसका कारोबार तेजी से सुधरना, बड़ा ऑर्डर बुक और डिफेंस व कमर्शियल शिपबिल्डिंग में बढ़ती मौजूदगी है.

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बंद होने की कगार पर थी कंपनी
स्वान डिफेंस का पुराना नाम रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था. कंपनी ने वित्तवर्ष 2026 में करीब 440 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि एक साल पहले ये सिर्फ 17.5 करोड़ रुपये पर थी. कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा करीब 34.5 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, पुराने ऑफशोर सपोर्ट जहाजों की बिक्री से जुड़े एक असाधारण नुकसान का असर कंपनी के कुल मुनाफे पर पड़ा.

कंपनी पर है निवेशकों की नजर
स्वान डिफेंस अब सिर्फ एक बंद पड़ी कंपनी के दोबारा खड़े होने की कहानी नहीं रह गई है. कंपनी कमर्शियल जहाज, डिफेंस शिपबिल्डिंग, शिप रिपेयर और हेवी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है. तेजी से सुधरता कारोबार, करीब 500 मिलियन डॉलर का ऑर्डर बुक और लगातार मिल रहे एक्सपोर्ट ऑर्डर इसकी ग्रोथ की बड़ी वजह हैं. हालांकि, शेयर में इतनी तेज तेजी के बाद निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऑर्डर की वास्तविक क्रियान्वयन क्षमता और वैल्यूएशन को भी ध्यान से देखना चाहिए.

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लगातार मिल रहे ऑर्डर
कंपनी ने अपनी ग्रोथ के बारे में बात करते हुए बताया है कि, वित्तवर्ष 2026 के आखिर तक कंपनी के पास करीब 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक था. इसमें यूरोप की एक कंपनी के लिए 6 केमिकल टैंकर और एनर्जी वन के लिए 4 अमोनिया ड्यूल-फ्यूल बल्क कैरियर बनाने के ऑर्डर शामिल हैं. इसके अलावा ओमान के लिए एक ट्रेनिंग शिप बनाने का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर भी कंपनी के पास है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 25 Aug 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
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