Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ती होगी चीनी, सरकार ने वक्त से पहले जारी किया 14 लाख टन का घरेलू बिक्री कोटाprice

सस्ती होगी चीनी, सरकार ने वक्त से पहले जारी किया 14 लाख टन का घरेलू बिक्री कोटाprice

मिलों में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के लिए 14 लाख टन चीनी जारी की है ताकि इसकी बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रोकी गई आयातित चीनी से बाजार में आपूर्ति घटी.

दीवाली का त्योहार आने वाला है. इससे पहले चीनी की कीमतें न बढ़े इसके लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं. हाल के दिनों में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने मंगलवार को अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े (13-31 अक्टूबर) के लिए घरेलू चीनी मिलों को 14 लाख टन (1.4 मिलियन टन) चीनी का कोटा जारी किया है.

पिछले 10 दिनों में मिलों से बिकने वाली (Ex-mill) चीनी की कीमतें करीब 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तक उछल गई हैं. ऐसे में दीवाली से पहले  चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने और कीमतों को और बढ़ने से रोकने के लिए यह फैसला तय समय से दो दिन पहले ले लिया गया है. सरकार ने इससे पहले सितंबर के लिए 26.5 लाख टन और अक्टूबर के लिए 30 लाख टन चीनी का आवंटन किया था.

दीवाली से पहले सप्लाई बढ़ाना जरूरी

नवंबर के पहले सप्ताह में दीपावली (8 नवंबर) का त्योहार है, और इस दौरान हलवाइयों, मिठाई निर्माताओं और आम उपभोक्ताओं की तरफ से चीनी की मांग अपने चरम पर होती है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक मिलों को आवंटित चीनी बेचने के बाद उसे 7 दिनों के भीतर सप्लाई के लिए रवाना करना होता है. दो दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर से ही कोटा लागू कर दिया गया है. इससे मिलों को व्यापारियों तक चीनी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है ताकि त्योहार के ठीक पहले बाजारों में चीनी की किल्लत न हो.

किसे मिली कितनी चीनी?

DFPD के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को मिलाकर कुल 1.159 मिलियन टन चीनी मिली है. यह घरेलू चीनी मिलों को आवंटित 1.4 मिलियन टन का लगभग 83% है. महाराष्ट्र को 476,000 टन, उत्तर प्रदेश को 451,000 टन और कर्नाटक को 232,000 टन चीनी आवंटित की गई है.

आवंटन में शामिल 587 मिलों में से 134 को कोई कोटा नहीं मिला है, जबकि 39 मिलों को 100 टन तक चीनी आवंटित की गई है. सरकार ने अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के लिए श्री रेणुका शुगर्स को 130,000 टन और श्री दत्त इंडिया को 70,000 टन चीनी आवंटित की है. इन दोनों रिफाइनरों के पास एडवांस ऑथराइजेशन के तहत 3 लाख टन आयातित चीनी का कोटा था, जिसमें से उन्हें 2.65 लाख टन बाजार में बेचने की मंजूरी थी.

लेकिन इन्होंने 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच 60,000 टन से भी कम चीनी बेची. ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आयात की गई चीनी की लागत ज्यादा थी, जबकि भारत के घरेलू बाजार में बिक्री कीमतें (Ex-mill prices) कम थीं. ऐसे में व्यावसायिक रूप से घाटा होने के कारण रिफाइनरियों ने इस चीनी को रोक कर रखा था, जिससे बाजार में अचानक सप्लाई कम हो गई और कीमतें तेजी से ऊपर भागने लगीं.

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 13 अक्टूबर को चीनी की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 56.67 प्रति किलोग्राम थी. 13 अक्टूबर को थोक स्तर पर चीनी की अखिल भारतीय औसत कीमत 5,254.91 रुपये प्रति क्विंटल थी.

ये भी पढ़ें:

लंदन में कितने में मिलता है 1 किलो आलू, जानें भारत से कितना है अंतर? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 14 Oct 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Sugar Sugar Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अमेरिका ने अपने ही बैंक पर क्यों लगा दिया 1.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना?
अमेरिका ने अपने ही बैंक पर क्यों लगा दिया 1.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना?
बिजनेस
ऑनलाइन घोटालों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, 67% लोगों को वापस नहीं मिलता एक भी रुपया
ऑनलाइन घोटालों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, 67% लोगों को वापस नहीं मिलता एक भी रुपया
बिजनेस
लंदन में कितने में मिलता है 1 किलो आलू, जानें भारत से कितना है अंतर?
लंदन में कितने में मिलता है 1 किलो आलू, जानें भारत से कितना है अंतर?
बिजनेस
थोक महंगाई पर बड़ा झटका, सितंबर में WPI इन्फ्लेशन उछलकर 11.39% पर पहुंची
थोक महंगाई पर बड़ा झटका, सितंबर में WPI इन्फ्लेशन उछलकर 11.39% पर पहुंची
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
क्रिकेट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'
महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में पार्टी करना...श्रद्धा दुबे के हिस्ट्रीशीटर के साथ आए फोटो
शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में पार्टी करना...श्रद्धा दुबे के हिस्ट्रीशीटर के साथ आए फोटो
एग्रीकल्चर
धान बोने के लिए कौनसी मिट्टी होती है बेस्ट, कैसे करें इसका इस्तेमाल?
धान बोने के लिए कौनसी मिट्टी होती है बेस्ट, कैसे करें इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget