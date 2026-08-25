Maharashtra में गहराया चीनी संकट, 10 लाख टन आयात की तैयारी में सरकार

Sugar Crisis in Maharashtra: महाराष्ट्र में चीनी की बढ़ती कीमतों और आगामी गन्ना पेराई सीजन को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है. महाराष्ट्र के सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने कहा है कि अगर अगले 10-15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो अगला सीजन काफी मुश्किल हो सकता है. सरकार ने चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 10 लाख टन चीनी आयात करने के विकल्प पर भी विचार किया है.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने बताया कि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में चीनी उद्योग के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि FRP बढ़ने से चीनी मिलों और किसानों दोनों पर दबाव है, जबकि इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा है लेकिन उसका उठाव अपेक्षाकृत कम है.

डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का प्रस्ताव

बाबासाहेब पाटील के मुताबिक, केंद्र के साथ बैठक में डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का प्रस्ताव रखा गया है. उनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का काम अपना सुझाव देना था और अब इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है.

सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए कम चीनी और खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी के लिए ज्यादा प्रावधान किया जाए. परिस्थितियों की समीक्षा के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

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बारिश की कमी से बढ़ी चिंता

मंत्री ने कहा कि राज्य में बारिश कम हुई है और इसका असर आने वाले चीनी सीजन पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अगर अगले 10-15 दिनों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो अगला सीजन मुश्किल हो सकता है. कम उत्पादन की आशंका के बीच चीनी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है.

चीनी की जमाखोरी पर केंद्र का शिकंजा

इस बीच, केंद्र सरकार ने Essential Commodities Act, 1955 और Sugar (Control) Order, 2025 के तहत चीनी के स्टॉक पर प्रतिबंध लागू किए हैं. ये प्रतिबंध 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे.

नए नियमों के मुताबिक...

चीनी व्यापारी प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से ज्यादा समय तक स्टॉक नहीं रख सकेंगे.

किसी भी स्थान पर एक व्यापारी के पास एक समय में अधिकतम 8,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक हो सकेगा.

सरकारी स्टॉक और PDS के तहत उचित मूल्य की दुकानों के लिए सरकारी नामित व्यापारियों के पास रखे स्टॉक को इन सीमाओं से बाहर रखा गया है.

सभी चीनी व्यापारियों को अपने स्टॉक की जानकारी Food and Public Distribution Department के पोर्टल पर घोषित करनी होगी.

व्यापारियों को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी.

महाराष्ट्र प्रशासन को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

चीनी की जमाखोरी या स्टॉक जमा करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना

चीनी संकट को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जिस देश ने चीनी का निर्यात किया, उसे अब चीनी आयात करने की स्थिति में आना सरकार की नीतियों का परिणाम है. वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी उद्योग की समस्याओं को नजरअंदाज किया और जमाखोरों को संरक्षण दिया.

उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में आम लोगों की रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी भी महंगी हो रही है. उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर भी हमला बोला और कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के बाद अब रोजमर्रा की जरूरत की चीनी की कीमतों का बोझ भी आम आदमी पर पड़ रहा है.