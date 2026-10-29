Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदीवाली से पहले नहीं घटे चीनी-प्याज के दाम, 4 महीने में हुए सबसे महंगे

दीवाली से पहले नहीं घटे चीनी-प्याज के दाम, 4 महीने में हुए सबसे महंगे

पिछले चार महीनों में चीनी और प्याज के दाम सबसे अधिक बढ़े हैं और कीमतें अब भी ज्यादा है. सामने दीवाली, छठ जैसे कई बड़े त्योहार हैं. ऐसे में चीनी-प्याज की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 29 Oct 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • त्यौहारों पर प्याज 60-65, चीनी 55-60 रुपये/किलो बिक रही.
  • कमजोर फसल से प्याज 85%, चीनी के दाम 34% तक बढ़े.
  • सरकार ने चीनी कोटा बढ़ाया, नवंबर तक कीमतें घटने की उम्मीद.

दीवाली दहलीज पर है और छठ भी नजदीक है, लेकिन प्याज और चीनी के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. प्याज की कीमत खुदरा बाजारों में अभी 60-65 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में है. इसी तरह से चीनी की कीमत भी 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है. वहीं, कुछ ब्रांडेड और प्रीमियम सल्फर-फ्री क्रिस्टल चीनी 62 रुपये प्रति किलो तक के रेट पर बिक रही है. ऐसे में आम आदमी जाएं तो कहां जाएं? 

4 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

पिछले चार महीनों में (जून से सितंबर के बीच) प्याज की कीमतों में 85% से ज्यादा का उछाल आया है. वहीं, जुलाई से लेकर अगस्त के अंत तक चीनी के दाम 34% बढ़े हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है.

केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि रबी की फसल के कम भंडार और असमान मानसून के कारण खरीफ की नई फसल की आवक को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. सप्लाई में इसी गिारावट के चलते जून से सितंबर के बीच जहां प्याज की कीमतें करीब 85 फीसदी तक उछल गईं, वहीं जुलाई और अगस्त में चीनी के दामों में भी 34 फीसदी की भारी तेजी दर्ज की गई. 

कब तक कम होंगी कीमतें?

प्याज की फसलों को इस साल बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है. पहले तो महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी और फिर कमजोर मानसून की वजह से नई फसलों को नुकसान पहुंचा. यही वजह है कि पिछले रबी सीजन के दौरान उत्पादित प्याज का सुरक्षित भंडार काफी कम हो गया, जिससे बाजार में सप्लाई पर असर पड़ा. 

कुछ ऐसी ही स्थिति चीनी के साथ भी रही. कमजोर मानसून के चलते अकेले भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चीनी का संकट गहरा गया है. आलम यह है कि वैश्विक बाजार में लगभग 6.28 मिलियन टन चीनी की कमी दर्ज की गई है.

केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर कीमतों को काबू में रखने के लिए त्योहारों से ठीक पहले 14 लाख टन चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी किया है और मोबाइल वैन के जरिए 35 रुपये प्रति किलो के रियायती दर पर प्याज भी बेची जा रही है. इस बीच व्यापारियों का अनुमान है कि नवंबर के मध्य में बाजार में जैसे ही नई खरीफ फसलों की आवक बढ़ेगी, दाम धीरे-धीरे कम होने लगेंगे. 

ये भी पढ़ें:

दीवाली से पहले बढ़ेगी गैस सिलेंडर की कीमत? चेक करें आज का बुकिंग रेट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Onion Price Sugar Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Explained: SBI से डेटा लीक, PNB से करोड़ों गायब, अब बैंकों में सेफ नहीं आपका पैसा
Explained: SBI से डेटा लीक, PNB से करोड़ों गायब, अब बैंकों में सेफ नहीं आपका पैसा
बिजनेस
आज करवाचौथ के दिन महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बढ़े दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट
आज करवाचौथ के दिन महंगा हुआ सोना, चांदी के भी बढ़े दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट
बिजनेस
Diwali 2026 Gift: दिवाली पर बॉस ने कर्मचारियों को बांटी Kia Sonet, हरियाणा की कंपनी का कमाल
दिवाली पर बॉस ने कर्मचारियों को बांटी Kia Sonet, हरियाणा की कंपनी का कमाल
बिजनेस
बिना OTP, बिना अलर्ट के खातों से पैसा गायब, किसने लूटे PNB के 35 करोड़?
बिना OTP, बिना अलर्ट के खातों से पैसा गायब, किसने लूटे PNB के 35 करोड़?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब इस राज्य में होगा एक्शन, भ्रष्टाचार का आरोप, 700 करोड़ के नुकसान का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधान परिषद में बढ़ी सपा की ताकत! LoP का पद भी बचा, अब क्या है रणनीति?
यूपी विधान परिषद में बढ़ी सपा की ताकत! LoP का पद भी बचा, अब क्या है रणनीति?
इंडिया
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
अब किस बात पर भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'Gen-Z अब उनके दोस्त नहीं'
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
क्रिकेट
कुमार संगाकारा के परिवार के साथ बदसलूकी, दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप
कुमार संगाकारा के परिवार के साथ बदसलूकी, दिग्गज ने लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस से मांगी माफी! MLC चुनाव रिजल्ट पर बोले- एक सीट जीती है
बिहार
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
JDU में कलह! जीत के बाद नीरज कुमार बोले- 'ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे'
Home Tips
Luxury Dining Table: घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
घर पर डाइनिंग को 5 स्टार लुक देना है? टेबल सेट करने की ये ट्रिक अपनाएं
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget