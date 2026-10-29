दीवाली से पहले नहीं घटे चीनी-प्याज के दाम, 4 महीने में हुए सबसे महंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्यौहारों पर प्याज 60-65, चीनी 55-60 रुपये/किलो बिक रही.

कमजोर फसल से प्याज 85%, चीनी के दाम 34% तक बढ़े.

सरकार ने चीनी कोटा बढ़ाया, नवंबर तक कीमतें घटने की उम्मीद.

दीवाली दहलीज पर है और छठ भी नजदीक है, लेकिन प्याज और चीनी के दाम कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. प्याज की कीमत खुदरा बाजारों में अभी 60-65 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में है. इसी तरह से चीनी की कीमत भी 55-60 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है. वहीं, कुछ ब्रांडेड और प्रीमियम सल्फर-फ्री क्रिस्टल चीनी 62 रुपये प्रति किलो तक के रेट पर बिक रही है. ऐसे में आम आदमी जाएं तो कहां जाएं?

4 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

पिछले चार महीनों में (जून से सितंबर के बीच) प्याज की कीमतों में 85% से ज्यादा का उछाल आया है. वहीं, जुलाई से लेकर अगस्त के अंत तक चीनी के दाम 34% बढ़े हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ताजा मासिक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है.

केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि रबी की फसल के कम भंडार और असमान मानसून के कारण खरीफ की नई फसल की आवक को लेकर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. सप्लाई में इसी गिारावट के चलते जून से सितंबर के बीच जहां प्याज की कीमतें करीब 85 फीसदी तक उछल गईं, वहीं जुलाई और अगस्त में चीनी के दामों में भी 34 फीसदी की भारी तेजी दर्ज की गई.

कब तक कम होंगी कीमतें?

प्याज की फसलों को इस साल बेमौसम बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है. पहले तो महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य में सूखे की स्थिति पैदा हो गई थी और फिर कमजोर मानसून की वजह से नई फसलों को नुकसान पहुंचा. यही वजह है कि पिछले रबी सीजन के दौरान उत्पादित प्याज का सुरक्षित भंडार काफी कम हो गया, जिससे बाजार में सप्लाई पर असर पड़ा.

कुछ ऐसी ही स्थिति चीनी के साथ भी रही. कमजोर मानसून के चलते अकेले भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चीनी का संकट गहरा गया है. आलम यह है कि वैश्विक बाजार में लगभग 6.28 मिलियन टन चीनी की कमी दर्ज की गई है.

केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर कीमतों को काबू में रखने के लिए त्योहारों से ठीक पहले 14 लाख टन चीनी का अतिरिक्त कोटा जारी किया है और मोबाइल वैन के जरिए 35 रुपये प्रति किलो के रियायती दर पर प्याज भी बेची जा रही है. इस बीच व्यापारियों का अनुमान है कि नवंबर के मध्य में बाजार में जैसे ही नई खरीफ फसलों की आवक बढ़ेगी, दाम धीरे-धीरे कम होने लगेंगे.

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