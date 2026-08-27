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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी-प्याज बदनाम है! आपकी कमाई को दीमक की तरह चट कर गए ये 10 महंगे सामान

चीनी-प्याज बदनाम है! आपकी कमाई को दीमक की तरह चट कर गए ये 10 महंगे सामान

बीते कई दिनों से चीनी और प्याज की कीमतों में इजाफा होने की खबरें सामने आ रही हैं. लेकिन केवल ये दो ही चीजें नहीं बल्कि खाने- पीने का बहुत सा ऐसा सामान है, जिसने महंगाई बढ़ाई है. आइये देखें लिस्ट.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Aug 2026 04:24 PM (IST)
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देशभर में जहां एक तरफ त्यौहारों की खउशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने निराशा बढ़ा रखी है. खासतौर से चीनी के बढ़ते दामों की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. चीनी के दाम बढ़ने से त्यौहारों की मिठास कुछ फीकी पड़ रही है. तो वहीं हर रोज सब्जी में डलने वाली प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल ये दोनों चीजें ही नहीं बल्कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाने- पीने की और भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, जबकि ये सामान भी रसोई का पूरा बजट हिला रहे हैं.

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इन चीजों के भी बढ़ रहे दाम

जैसे चीनी के दाम बढ़ने से त्यौहारों की मिठास फीकी हो गई है, वैसे ही रोजमर्रा में खाने- पीने वालो सामानों के भी लगातार दाम बढ़ रहे हैं. आइये देखते हैं लिस्ट में कितनी प्रतिशत दाम बढ़े हैं और उसके बाद ताजा रेट क्या है. यहां देखें लिस्ट:

सामान महंगाई वृद्धि (प्रतिशत के मुताबिक) ताजा कीमत (रुपये में)
प्याज 11.0% 60 से 70 रुपये प्रति किलो
चावल 2.1% 40 से 50 रुपये प्रति किलो
सरसों तेल 1.6% 215 से 225 रुपये प्रति लीटर
चना दाल 1.0% 70 से 80 रुपये प्रति किलो
मूंगफली तेल 1.0% 200 से 210 रुपये प्रति लीटर
सूरजमुखी तेल 0.9% 190 से 2010 रुपये प्रति लीटर
पाम तेल 0.9% 120 से 140 रुपये प्रति लीटर 
गेहूं 0.6% 26 से 33 रुपये प्रति किलो
टमाटर 0.6% 30 से 40 रुपये प्रति किलो
अरहर दाल 0.5% 140 से 160 रुपये प्रति किलो
मूंग दाल 0.4% 100 से 120 रुपये प्रति किलो

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किचन का हिला बजट
मई के महीने से जो महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है, वो अब तक भी जारी है. हालांकि अब तक केवल चीनी और प्याज की कीमतों को लेकर ही लोगों के बीच निराशा थी, जिसके कारण बाकी चीजों पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा था, कि ये सामान भी रसोई का बजट बढ़ा रहे हैं.

मिठाइयों के भी बढ़े दाम
त्यौहारों का मजा मिठाई से होता है, खासतौर से रक्षाबंधन में तो राखी बांधकर भाई का मुंह मीठा करवाया जाता है. लेकिन इस समय चीनी के दाम बढ़ जाने की वजह से तेजी से मिठाईयों के दाम भी बढ़ गए हैं. जिसकी वजह से त्यौहारों के समय में जनता काफी निराश और उदास हो गई है. हालांकि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, या मिठाइयों के दामों में कितना भी इजाफा हो जाए लेकिन त्योहारों पर तो जनता मिठाई खरीदेगी ही.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Aug 2026 04:24 PM (IST)
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