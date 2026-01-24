कंफ्यूजन को करें दूर और जानें क्या बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार?

Share Market: बजट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी. इस बीच कई निवेशक और ट्रेडर्स इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि 1 फरवरी को यानी कि बजट वाले दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या बंद. आइए आज इसी खबर के जरिए आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं.

क्या खुला रहेगा शेयर बाजार?

बता दें कि बजट पेश होने वाले दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों खुले रहेंगे और दोनों में सामान्य घंटों के दौरान ट्रेडिंग होती रहेगी. हालांकि, आमतौर पर रविवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट डे पर यह खुला रहेगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि बजट पेश होने के दौरान निवेशक मार्केट की गतिविधियों पर नजर रख सके क्योंकि बजट बिजनेस, निवेशकों और मार्केट ट्रेंड्स को प्रभावित करता है. दरअसल, इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर पर दांव लगाने या उससे पैसे निकालने से पहले बजट के सभी अपडेट रियल टाइम में देखेंगे. टैक्स, सरकारी खर्च या पॉलिसी में बड़े बदलावों से मार्केट में बड़े बदलाव हो सकते हैं. मार्केट को खुला रखने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि ट्रेडर्स किसी भी बदलाव पर अपनी तुरंत प्रतिक्रिया दे सके.

कब से कब तक खुला रहेगा मार्केट?

BSE और NSE ने कहा कि ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी. दोनों एक्सचेंजों ने कहा कि सेक्टोरल बेंचमार्क सहित सभी इंडेक्स की गणना सामान्य रूप से की जाएगी, जो बजट पेश होने के दौरान लाइव मार्केट की गतिविधियों को दिखाएंगे. एक्सचेंजों ने इसे 'स्पेशल ट्रेडिंग डे' कहा है.

एनालिस्ट्स ने कहा कि रविवार को मार्केट खुला रहने से यह सुनिश्चित होता है कि निवेशकों की प्रतिक्रियाएं बजट में हो रहीं घोषणाओं के समय से मेल खाएं और पूरे दिन ट्रेडिंग सुचारू रूप से चलती रहे.

कब से कब तक चलेगा बजट सत्र?

केंद्रीय बजट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जो 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा. पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा और एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र को मंजूरी दे दी है. उम्मीद है कि इस दौरान सांसद टैक्स, सरकारी खर्च और दूसरी योजनाओं पर चर्चा करेंगे. इन चर्चाओं में प्रस्तावों और उनसे बिजनेस और नागरिकों पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां सालाना बजट होगा.

