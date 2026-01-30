हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटक्यों बजट से पहले भरभराकर गिरा शेयर बाजार? निवेशकों के दबाव में रहने की क्या है वजहें?

क्यों बजट से पहले भरभराकर गिरा शेयर बाजार? निवेशकों के दबाव में रहने की क्या है वजहें?

Share Market Crash: बजट से पहले शेयर मार्केट की तेजी पर ब्रेक लगना वाकई में चिंताजनक है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया है. लेकिन इसका असर नहीं दिखा आज.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 30 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

Share Market Crash: बजट से पहले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार का हाल बेहाल नजर आ रहा है. लगातार तीन सेशन की बढ़त के बाद गुरुवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले. सुबह करीब 9:30 बजे BSE सेंसेक्स 619 अंकों के नुकसान के साथ 81947 के लेवल पर खुला. वहीं, 171 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी भी 25248 पर कारोबार करता नजर आया.

गुरुवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगाया है. लेकिन बावजूद इसके शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट आई. आइए जानते हैं कि आज शेयर मार्केट क्रैश होने के पीछे के क्या कारण हैं?

बिकवाली का दबाव 

आज शेयर बाजार में आई गिरावट की एक बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनवरी में अब तक 43,686.59 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं. इससे पहले 2025 में लगभग 19 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड आउटफ्लो हुआ है. अकेले 29 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 394 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए. इससे बाजार पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है. हालांकि, 2,638 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर घरेलू निवेशकों को स्थिति को कुछ हद तक संभाल कर रखा है.

रुपये में गिरावट भी एक वजह

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का भी मार्केट सेंटिमेंट पर असर पड़ा है. शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.9125 पर खुला, जो पिछले बंद भाव 91.9550 के लगभग बराबर ही था. गुरुवार को यह अब तक के सबसे निचले स्तर 91.9850 पर पहुंच गया. इस महीने अब तक रुपया लगभग 2.3 गिर चुका है. अब यह धीरे-धीरे सितंबर 2022 के सबसे खराब मंथली परफॉर्मेंस के करीब पहुंचता जा रहा है. रुपये में इस गिरावट से निवेशक सतर्क हो गए हैं क्योंकि कमजोर रुपया कंपनियों के लिए इनपुट लागत बढ़ा सकता है. इससे कई सेक्टर्स पर बोझ बढ़ सकता है. 

सेक्टोरल इंडेक्स भी लुढ़का 

सेक्टोरल ट्रेंड्स भी मार्केट में आज आई गिरावट की एक बड़ी वजह है. शुरुआती कारोबार में ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स नेगेटिव जोन में कारोबार करते नजर आए. निफ्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स में 1 परसेंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई. इसके सभी शेयर नीचे नजर आए. मेटल इंडेक्स तो 4 परसेंट के करीब लुढ़ गया. हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे शेयरों को नुकसान पहुंचा.

फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स जैसे दूसरे सेक्टर भी दबाव में रहे. इसके अलावा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत भी चिंता का विषय है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी है.

जियोजित के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वी के विजयकुमार ने कहा कि बजट के नजदीक आने के साथ ही मार्केट अभी 'हेडविंड और टेलविंड' दोनों का सामना कर रहा है# उन्होंने कहा, "जियोपॉलिटिकल मुद्दे ग्लोबल ट्रेड को परेशान कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप द्वारा टैरिफ को हथियार बनाने की लगातार धमकियां शामिल हैं। ब्रेंट क्रूड का दाम बढ़कर लगभग 70 रुपये होना भारतीय मैक्रो के लिए एक हेडविंड है."

ये भी पढ़ें:

बजट से पहले शेयर बाजार धड़ाम, 619 अंक लुढ़का सेंसेक्स; निफ्टी भी 171 अंक नीचे 

Published at : 30 Jan 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
BSE Share Market Crash SHARE MARKET Share Market Fell
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |
Shankaracharya Controversy: Shankaracharya की शर्तों पर क्या होगा सरकार का रुख? | Avimukteshwaranand
Sadhvi Prem Baisa Death: आत्महत्या या साजिश? साध्वी की मौत ने सभी को झकझोर दिया, क्या है असली वजह?
Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
शिक्षा
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
गुजरात में केमिस्ट्री का प्रोफेसर कैसे बना अंग्रेजी का एचओडी? यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठे सवाल
हेल्थ
Camphor Vs Naphthalene: कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
कपूर या नेफथलीन बॉल्स, आपकी सेहत के लिए क्या ज्यादा बेहतर? जानें काम की बात
यूटिलिटी
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
बिहार में महिलाओं के खाते में आने वाले हैं 2 लाख, ये डॉक्यमेंट्स रखें तैयार
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget