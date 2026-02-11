हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटVodafone Idea के शेयरों पर बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा, 6 महीनों में 76 परसेंट तक उछला भाव

Vodafone Idea के शेयरों पर बढ़ रहा निवेशकों का भरोसा, 6 महीनों में 76 परसेंट तक उछला भाव

Vodafone Idea Share: टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में पिछले छह महीनों में करीब 76 परसेंट का उछाल आया है. इस पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 11 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

Vodafone Idea Share: दिग्गज कारोबारी कुमार मंगलम बिड़ला के वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने के बाद इसके शेयर सुर्खियों में हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले छह महीनों में वोडफोन आइडिया के शेयरों में लगभग 76 परसेंट का उछाल आया है. इस तेजी के पीछे कई वजहें हैं जैसे कि AGgkR बकाए पर राहत,  तीन साल के टर्नअराउंड प्लान का शुरू होना, ऑपरेटिंग लॉस कम होना और ARPUs में सुधार शामिल हैं.

इस बीच, कंपनी में प्रमोटर कुमार मंगलम बिड़ला के बढ़ते भरोसे से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है. यह स्टॉक अभी अपने प्रमुख विंग कवरेज- 50 और 200 दिन के  SMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो शेयरों की कीमत में तेजी से हो रहे सुधार को दर्शाता है. बावजूद इसके, वोलैटिलिटी ज्यादा बनी हुई है, जिसका एक साल का बीटा 1.5 है. यह शेयर बाजार में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का संकेत देता है.

मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या है सुझाव? 

स्टॉक में सुधार के बावजूद वोडफोन आइडिया के शेयरों को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स सावधान बने हुए हैं. अपने लेटेस्ट नोट में एमके रिसर्च ने स्टॉक को पहले के 'सेल' कॉल से अपग्रेड करके 'ऐड' कर दिया है और टारगेट प्राइस 12 रुपये तय किया है. एमके का मानना ​​है कि VI की AGR देनदारियों पर सरकार की रोक स्टॉक को बढ़ावा मिलने की एक खास वजह है. इससे कंपनी को कैश फ्लो में काफी राहत मिलेगी और कंपनी को टर्नअराउंड का मौका मिलेगा.

AGR बकाए पर राहत

वोडाफोन आइडिया का अभी बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) 87695 करोड़ रुपये है. इस बड़ी रकम को सरकार ने फिलहाल 'होल्ड' पर डाल दिया है. यानी कि इसे अभी चुकाने की नहीं है. पहले कंपनी को भारी किश्तें चुकानी पड़ती थी, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने 31 दिसंबर को कर्ज में डूबी इस कंपनीइ के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है. इसके तहत, कंपनी को मार्च 2026 से मार्च 2031 के बीच सालाना 124 करोड़ का भुगतान करना होगा. बड़ी किश्तें 2032 से 2041 के बीच 10 साल की विंडो में भरी जाएंगी. 

दिसंबर तिमाही में कम हुआ घाटा

कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी को पिछले साल की समान तिमाही में हुए 6609 करोड़ रुपये के मुकाबले में 5286 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. इस दौरान ऑपरेश्नल रेवेन्यू भी पिछले साल के 11,117 करोड़ रुपये की जगह मामूली बढ़कर 11,323 करोड़ रुपये रह गया. हाई-वैल्यू ग्राहकों के जुड़ने और उनके द्वारा प्लान अपग्रेड कराने की वजह से ARPU (औसत राजस्व प्रति ग्राहक) बढ़कर 186 रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल 173 रुपये पर था. 

केएम बिड़ला का शेयरों पर बढ़ा भरोसा

दिग्गज कारोबारी केएम बिड़ला ने 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच वोडाफोन आइडिया के कुल 4.09 करोड़ शेयर खरीदे. उन्होंने 30 जनवरी को 10.95 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 2.21 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. इसके बाद 1 फरवरी को 11.13 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 1.88 करोड़ और शेयर खरीदे. इससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी और बाजार को प्रोमोटर के कंपनी पर भरोसे का संकेत मिला.

ये भी पढ़ें:

Dollar vs Rupee: इंडिया-यूएस ट्रेड डील फैक्टशीट के बाद निकला रुपये का दम, ट्रंप के डॉलर के सामने हुआ बेदम

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 11 Feb 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Kumar Mangalam Birla Vodafone-Idea Share Price Vodafone Idea Share Vodafone Idea
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: मुर्शिदाबाद में दिखेगी बाबरी मस्जिद की झलक; आज से शुरू होगा निर्माण
Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
बांग्लादेश चुनाव में पुराना हो गया 'बैटल ऑफ बेगम्स', इस बार दो रहमानों के बीच सीधी टक्कर
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget