शेयर बाजार में गजब कहर ढा रहा यह पेनी स्टॉक, सिर्फ तीन महीने में 8 रुपये से 89 गुना चढ़ा भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वोडाफोन आइडिया के शेयर तीन माह में 80% बढ़े.

प्रमोटर निवेश व AGR बकाया घटने से शेयरों में तेजी.

बेहतर तिमाही नतीजे और ARPU वृद्धि से रेटिंग सुधरी.

विशेषज्ञ लंबी अवधि निवेश में सावधानी बरतने की सलाह.

Vodafone Idea shares: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले तीन महीनों से तूफानी तेजी देखी जा रही है. महज तीन महीने से भी कम समय में इसमें लगभग 80% और एक साल में 110% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इस साल अप्रैल में NSE पर कई महीनों के सबसे निचले स्तर 8.13 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचने के बाद स्टॉक ने गजब की रिकवरी की है. इस महीने की शुरुआत में इसमें लगभग 89% का उछाल आया है और यह 52-वीक के अपने नए हाई लेवल 15.34 रुपये प्रति शेयर को टच करने में कामयाब रहा है.

हालांकि, फिलहाल स्टॉक अपने हाई लेवल से कुछ नीचे जरूर आया है, लेकिन यह अभी भी अपने निचले लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है. कंपनी के शेयरों में इस तेजी को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों ने निवेशकों को जल्दबाजी में शेयर न खरीदने और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. अभी शेयर 14.05 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है.

शेयरों में तेजी की क्या है वजह?

कंपनी के प्रोमोटर आदित्य बिड़ला ग्रुप ने हाल ही में वारंट इश्यू के जरिए कंपनी में 1182.50 करोड़ का निवेश किया है. इससे कहीं न कहीं निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने कंपनी के AGR बकाए को लगभग 27% तक घटाकर 64046 करोड़ कर दिया है. इससे कंपनी पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हुआ है. इसके अलावा, कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे भी बेहतर आए हैं. प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) भी 190 रुपये तक पहुंच गई है. इसके चलते रेटिंग एजेंसी ICRA ने वोडाफोन आईडिया की रेटिंग बढ़ा दी है.

क्या अभी दांव लगाना रहेगा सही?

अधिकतर ब्रोकरेज अभी वोडाफोन आईडिया के शेयरों पर दांव लगाने को लेकर 'तटस्थ' रुख अपना रहे हैं. एक्सपर्ट्स इसमें लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के बजाय इसे 'शार्ट-टर्म ट्रेडस प्ले' मान रहे हैं. उनका कहना है कि बेशक वोडाफोन आईडिया के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में 80% से अधिक की तेजी आई है, लेकिन कंपनी की बुनियादी स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है.

लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कंपनियों में पैसे लगाना, जिसमें लगातार ग्रोथ होता रहे और कंपनी मुनाफे पर हो. वोडाफोन आईडिया अभी एक तरह से Survival मोड पर है. जब तक कंपनी अपने दम पर बिना किसी सरकारी मदद के मुनाफे पर नहीं आती, तब तक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसमें दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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