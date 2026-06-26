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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market: शेयर बाजार में गजब कहर ढा रहा यह पेनी स्टॉक, सिर्फ तीन महीने में 8 रुपये से 89 गुना चढ़ा भाव

Share Market: शेयर बाजार में गजब कहर ढा रहा यह पेनी स्टॉक, सिर्फ तीन महीने में 8 रुपये से 89 गुना चढ़ा भाव

Stock Market: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में शानदार तेजी आई है. स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 89% तक उछल चुका है. एक साल में इसमें 110% तक की बढ़ोतरी हुई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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  • वोडाफोन आइडिया के शेयर तीन माह में 80% बढ़े.
  • प्रमोटर निवेश व AGR बकाया घटने से शेयरों में तेजी.
  • बेहतर तिमाही नतीजे और ARPU वृद्धि से रेटिंग सुधरी.
  • विशेषज्ञ लंबी अवधि निवेश में सावधानी बरतने की सलाह.

Vodafone Idea shares: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में पिछले तीन महीनों से तूफानी तेजी देखी जा रही है. महज तीन महीने से भी कम समय में इसमें लगभग 80% और एक साल में 110% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इस साल अप्रैल में NSE पर कई महीनों के सबसे निचले स्तर 8.13 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचने के बाद स्टॉक ने गजब की रिकवरी की है. इस महीने की शुरुआत में इसमें लगभग 89% का उछाल आया है और यह 52-वीक के अपने नए हाई लेवल 15.34 रुपये प्रति शेयर को टच करने में कामयाब रहा है.

हालांकि, फिलहाल स्टॉक अपने हाई लेवल से कुछ नीचे जरूर आया है, लेकिन यह अभी भी अपने निचले लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है. कंपनी के शेयरों में इस तेजी को देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज फर्मों ने निवेशकों को जल्दबाजी में शेयर न खरीदने और अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. अभी शेयर 14.05 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है. 

शेयरों में तेजी की क्या है वजह?

कंपनी के प्रोमोटर आदित्य बिड़ला ग्रुप ने हाल ही में वारंट इश्यू के जरिए कंपनी में 1182.50 करोड़ का निवेश किया है. इससे कहीं न कहीं निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने कंपनी के AGR  बकाए को लगभग 27% तक घटाकर 64046 करोड़ कर दिया है. इससे कंपनी पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हुआ है. इसके अलावा, कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे भी बेहतर आए हैं. प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) भी 190 रुपये तक पहुंच गई है. इसके चलते रेटिंग एजेंसी ICRA ने वोडाफोन आईडिया की रेटिंग बढ़ा दी है.

क्या अभी दांव लगाना रहेगा सही? 

अधिकतर ब्रोकरेज अभी वोडाफोन आईडिया के शेयरों पर दांव लगाने को लेकर 'तटस्थ' रुख अपना रहे हैं. एक्सपर्ट्स इसमें लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट के बजाय इसे 'शार्ट-टर्म ट्रेडस प्ले' मान रहे हैं. उनका कहना है कि बेशक वोडाफोन आईडिया के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में 80% से अधिक की तेजी आई है, लेकिन कंपनी की बुनियादी स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है.

लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसी कंपनियों में पैसे लगाना, जिसमें लगातार ग्रोथ होता रहे और कंपनी मुनाफे पर हो. वोडाफोन आईडिया अभी एक तरह से Survival मोड पर है. जब तक कंपनी अपने दम पर बिना किसी सरकारी मदद के मुनाफे पर नहीं आती, तब तक लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए इसमें दांव लगाना जोखिम भरा हो सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Vodafone Idea Share Penny Stock SHARE MARKET
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