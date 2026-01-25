क्या अब मुनाफा कराएगा अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर? 32 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, EBITDA में भी सुधार

UltraTech Cement: आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) ने शनिवार को कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) पिछले साल के मुकाबले सालाना 32 परसेंट बढ़कर 1792 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसमें नए लेबर कोड को लागू करने में आए खर्च को शामिल नहीं किया गया.

दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट सेल्स में 22.5 परसेंट की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई. कारोबारी साल 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री 21506 करोड़ रुपये की रही. यह पिछले साल की समान तिमाही में हुई 17555 करोड़ रुपये की बिक्री से ज्यादा है.

लेबर कोड को लागू करने में कितना आया खर्च?

कंपनी ने बताया, "21 नवंबर 2025 से देश में नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपनी ने अतिरिक्त ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देनदारियों के लिए 88 करोड़ रुपये को एक असाधारण खर्च के रूप में माना है. इस एक बार के खर्च के बाद PAT 1725 ​​करोड़ रुपये है." FY26 की तीसरी तिमाही में EBITDA भी साल-दर-साल 29 परसेंट बढ़कर 4051 करोड़ रुपये हो गया. यह Q3FY25 में दर्ज 3142 करोड़ रुपये से ज्यादा है. अल्ट्राटेक का ऑपरेटिंग EBITDA प्रति मीट्रिक टन (EBITDA/Mt) बढ़कर 1051/Mt हो गया, जो साल-दर-साल 140 रुपये और तिमाही-दर-तिमाही 97 रुपये की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

कितना बढ़ा सीमेंट का प्रोडक्शन?

दिसंबर तिमाही में अल्ट्राटेक ने कुल 36.27 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया. इसमें इंडिया सीमेंट्स (जिसमें अल्ट्राटेक ब्रांड की बिक्री शामिल है) ने 2.59 मिलियन टन का योगदान दिया, जिसका EBITDA/Mt 399 रुपये रहा. ग्रुप का कुल ऑपरेटिंग EBITDA/Mt 38.87 मिलियन टन के कुल वॉल्यूम बेस पर 1,007 रुपये रहा.

अल्ट्राटेक ने FY26 की तीसरी तिमाही के लिए 38.87 मिलियन टन (mtpa) की कंसोलिडेटेड बिक्री वॉल्यूम दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 15 परसेंट ज्यादा है. यह ग्रोथ अल्ट्राटेक के मुख्य ऑपरेशंस और इंडिया सीमेंट्स दोनों के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हुई, जिन्होंने क्रमशः 35.02 mtpa और 2.59 mtpa का योगदान दिया.

खास बात यह है कि अकेले अल्ट्राटेक ब्रांड के वॉल्यूम में साल-दर-साल 22.3 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. घरेलू ग्रे सीमेंट की बिक्री 36.37 mtpa रही, जो पिछले साल के मुकाबले 15.4 परसेंट ज्यादा है, जबकि व्हाइट सीमेंट में 7.8 परसेंट की बढ़ोतरी हुई और यह 0.55 mtpa पर पहुंच गया. ग्रे और व्हाइट सीमेंट को मिलाकर विदेशों में बिक्री 1.99 mtpa रही, जो पिछले साल के मुकाबले 11.7 परसेंट ज्यादा है. हालांकि, एक्सपोर्ट और अन्य में 6.2 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, जिससे इस तिमाही में 0.19 mtpa का योगदान मिला.

