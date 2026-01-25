हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटक्या अब मुनाफा कराएगा अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर? 32 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, EBITDA में भी सुधार

क्या अब मुनाफा कराएगा अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर? 32 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, EBITDA में भी सुधार

UltraTech Cement: 2026 की तीसरी तिमाही में अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) सालाना 32 परसेंट बढ़कर 1792 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसमें नए लेबर कोड में आया खर्च नहीं शामिल रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 25 Jan 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

UltraTech Cement: आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement) ने शनिवार को कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान किया. इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) पिछले साल के मुकाबले सालाना 32 परसेंट बढ़कर 1792 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसमें नए लेबर कोड को लागू करने में आए खर्च को शामिल नहीं किया गया.

दिसंबर तिमाही में कंपनी के नेट सेल्स में 22.5 परसेंट की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई. कारोबारी साल 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री 21506 करोड़ रुपये की रही. यह पिछले साल की समान तिमाही में हुई 17555 करोड़ रुपये की बिक्री से ज्यादा है. 

लेबर कोड को लागू करने में कितना आया खर्च?

कंपनी ने बताया, "21 नवंबर 2025 से देश में नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कंपनी ने अतिरिक्त ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट देनदारियों के लिए 88 करोड़ रुपये को एक असाधारण खर्च के रूप में माना है. इस एक बार के खर्च के बाद PAT 1725 ​​करोड़ रुपये है." FY26 की तीसरी तिमाही में EBITDA भी साल-दर-साल 29 परसेंट बढ़कर 4051 करोड़ रुपये हो गया. यह Q3FY25 में दर्ज 3142 करोड़ रुपये से ज्यादा है. अल्ट्राटेक का ऑपरेटिंग EBITDA प्रति मीट्रिक टन (EBITDA/Mt) बढ़कर 1051/Mt हो गया, जो साल-दर-साल 140 रुपये और तिमाही-दर-तिमाही 97 रुपये की बढ़ोतरी को दर्शाता है. 

कितना बढ़ा सीमेंट का प्रोडक्शन? 

दिसंबर तिमाही में अल्ट्राटेक ने कुल 36.27 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया. इसमें इंडिया सीमेंट्स (जिसमें अल्ट्राटेक ब्रांड की बिक्री शामिल है) ने 2.59 मिलियन टन का योगदान दिया, जिसका EBITDA/Mt 399 रुपये रहा. ग्रुप का कुल ऑपरेटिंग EBITDA/Mt 38.87 मिलियन टन के कुल वॉल्यूम बेस पर 1,007 रुपये रहा.

अल्ट्राटेक ने FY26 की तीसरी तिमाही के लिए 38.87 मिलियन टन (mtpa) की कंसोलिडेटेड बिक्री वॉल्यूम दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 15 परसेंट ज्यादा है. यह ग्रोथ अल्ट्राटेक के मुख्य ऑपरेशंस और इंडिया सीमेंट्स दोनों के शानदार परफॉर्मेंस की वजह से हुई, जिन्होंने क्रमशः 35.02 mtpa और 2.59 mtpa का योगदान दिया.

खास बात यह है कि अकेले अल्ट्राटेक ब्रांड के वॉल्यूम में साल-दर-साल 22.3 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. घरेलू ग्रे सीमेंट की बिक्री 36.37 mtpa रही, जो पिछले साल के मुकाबले 15.4 परसेंट ज्यादा है, जबकि व्हाइट सीमेंट में 7.8 परसेंट की बढ़ोतरी हुई और यह 0.55 mtpa पर पहुंच गया. ग्रे और व्हाइट सीमेंट को मिलाकर विदेशों में बिक्री 1.99 mtpa रही, जो पिछले साल के मुकाबले 11.7 परसेंट ज्यादा है. हालांकि, एक्सपोर्ट और अन्य में 6.2 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई, जिससे इस तिमाही में 0.19 mtpa का योगदान मिला. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

शाहरुख, सलमान और सचिन के भरोसे वाली फैशन कंपनी लाएगी IPO; सेबी से मिली मंजूरी, निवेशकों की रहेगी नजर 

Published at : 25 Jan 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Ultratech Cement UltraTech Cement Shares Ultratech Cement Q3 Results
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News: Malad Railway Station पर प्रोफेसर की चाकू घोंपकर कर दी हत्या | Crime News | Malad News
Uttar Pradesh News: Uttar Pradesh में हुआ Noida जैसा एक और हादसा, नहर में जा गिरी कार | Kasganj News
Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
साल 2026 की पहली 'मन की बात', PM मोदी ने बताया मतदाता का महत्व, स्टार्टअप को लेकर कही बड़ी बात
बिहार
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
'घुसपैठियों के हाथों में है पार्टी', RJD की बैठक से पहले रोहिणी आचार्य ने लगाए गंभीर आरोप
टेलीविजन
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
‘अगर भेदभाव होता तो शाहरुख-सलमान स्टार कैसे बनते?’ एआर रहमान के कम्युनल बयान पर बोले अरुण गोविल
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd T20: आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
हेल्थ
High Sugar Fruits: सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
सावधान! हेल्दी समझकर ज्यादा न खाएं ये 9 फल, अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर
यूटिलिटी
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
26 जनवरी को परेड देखने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, गलती से न लेकर चले जाना ये चीजें
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget