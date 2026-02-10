हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटउधर बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ की ट्रेड डील, इधर भरभराकर गिरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर; क्या है कनेक्शन?

उधर बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ की ट्रेड डील, इधर भरभराकर गिरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर; क्या है कनेक्शन?

Textile Stocks: आज शेयर बाजार में KPR मिल से लेकर वर्धमान वेलस्पून लीविंग जैसे तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स लड़खड़ा रहे हैं. ऐसा खासकर बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बाद हो रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 10 Feb 2026 01:30 PM (IST)
Preferred Sources

Textile Stocks: बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली है. इस डील के तहत, बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ पहले के 20 परसेंट से घटाकर 19 परसेंट कर दी गई है. दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक, बांग्लादेश के टेक्टाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स पर अमेरिका छूट देगा.

डील में इस बात का भी जिक्र है कि अमेरिकी कपास और मैन मेड फाइबर से बने बांग्लादेशी टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के आयात को टैरिफ के दायरे से बाहर रखा जा सकता है. जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका के लिए बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा. अमेरिका पहले से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है. 

शेयरों में आई बड़ी गिरावट

मंगलवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान KPR मिल, वर्धमान (Vardhaman), वेलस्पन लिविंग ( Welspun Living) से लेकर ट्राइडेंट (Trident) जैसे कई टेक्सटाइल स्टॉक्स क्रैश हो गए. KPR मिल के शेयरों में 2.85 परसेंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयरों में 4.92 परसेंट, वेलस्पन लिविंग के शेयरों में लगभग 2 परसेंट और ट्राइडेंट के शेयरों में लगभग 3 परसेंट की गिरावट देखी गई. 

निवेशकों को किस बात का डर?

अमेरिका के साथ ट्रेड डील के तहत भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर 18 परसेंट की दर से टैरिफ लगाया जाएगा. जबकि बांग्लादेश को जीरो टैरिफ के साथ विशेष राहत देने की बात कही गई है. ऐसे में निवेशकों को इस बात का डर है कि अमेरिकी बाजारों में बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स से उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका कॉटन या फाइबर का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करता है, तो उसे जीरो टैरिफ की सुविधा मिलेगी, जबकि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर ऐसी कोई छूट नहीं है. उसे 18 परसेंट की दर से टैरिफ चुकाना होगा. ऐसे में अमेरिकी बाजारों में बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स भारतीय उत्पादों के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे. इससे वहां भारत के बजाय बांग्लादेशी अपैरल की मांग बढ़ेगी.

निवेशकों को इस बात का भी डर है कि अगर अमेरिकी कॉटन के इस्तेमाल पर बांग्लादेश को जीरो टैरिफ की सुविधा मिलती है, तो बांग्लादेश भारत के बजाय अमेरिका से कॉटन खरीदेगा. इससे भारत में कपास की खेती से जुड़े किसानों और स्पिनिंग मिलों को नुसान होगा. बता दें कि बांग्लादेश भारत से कपास का एक बहुत बड़ा खरीदार है.  

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगी मुहर, जानें ट्रंप ने भारत के मुकाबले कितना घटाया टैरिफ? 

Published at : 10 Feb 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
SHARE MARKET BANGLADESH US-Bangladesh Trade Deal US Bangladesh Trade Deal
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

India की पहली Gearbox वाली Electric Bike | Matter Aera 5000 Plus Explained
Bihar Breaking: Darbhanga केस को लेकर Nitish सरकार के खिलाफ विपक्ष का हंगामा | Parliament Session
Peeragarhi Case Update: पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग! | Breaking | ABP News
Om Birla की जाएगी कुर्सी? 102 सांसदों ने कर दिए नोटिस पर हस्ताक्षर ! | Parliament Session
Anil Ambani पर ED का शिकंजा, 40,000 करोड़ का हिसाब लेगी SIT | Reliance Group | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Air Force: ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
ये मिसाइल बनाएगी Su-30MKI को राफेल से भी खतरनाक, सुपर अपग्रेड से कांपा पाकिस्तान, देखते रह जाएंगे S-400 और THAAD
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
विश्व
Rafale Fighter Jet: इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी, मैक्रों के भारत आने से पहले गुड न्यूज, मुनीर को लगेगा तगड़ा झटका
क्रिकेट
PAK vs USA: बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बाबर आजम की होगी छुट्टी? आज USA के खिलाफ इस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकता है पाकिस्तान
बॉलीवुड
'ये दान नहीं, बल्कि सम्मान है..'आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, एक्टर को लेकर कही ये बात
आर्थिक तंगी से जूझ रहे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे सोनू सूद, एक्टर को लेकर कही ये बात
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
शिक्षा
Raj Jagannathan Tesla: कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा
कौन हैं राज जगन्नाथन? टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया इतने साल बाद इस्तीफा
यूटिलिटी
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है ये सामान, जान लेंगे तो कर पाएंगे बचत
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाता है ये सामान, जान लेंगे तो कर पाएंगे बचत
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget