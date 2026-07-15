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बेचकर निकल लो... टाटा ग्रुप की कंपनी के शेयर से उठा ब्रोकरेज का भरोसा, क्या आपके पोर्टफोलियो में है यह स्टॉक?

Tata Elexi Share: टाटा एलेक्सी के शेयरों पर से ब्रोकरेज का भरोसा उठता नजर आ रहा है. आज शेयर बाजार में तेजी के भी स्टॉक में गिरावटदेखी जा रही है. जून तिमाही के नतीजे के बाद यह हाल है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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  • टाटा एलेक्सी शेयर 6% गिरकर 52-हफ्ते के निचले स्तर पर.
  • जून तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने 'सेल' रेटिंग दी.
  • शुद्ध लाभ 8.2% बढ़ा, लेकिन यूरोप से राजस्व में कमी.
  • कमजोर ऑटो खर्च, निवेश ने कंपनी का मार्जिन प्रभावित किया.

Tata Group Shares: IT कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयरों पर ब्रोकरेज का भरोसा डगमगा गया है. आज बुधवार को बाजार में तेजी के बाद इसके शेयरों में 6% से ज्यादा की गिरावट आई है. इससे स्टॉक 3473.75 रुपये के 52-हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है. कंपनी के शेयरों में यह गिरावट  जून तिमाही (Q1FY27) के नतीजे आने के बाद देखी जा रही है. 

Q1 में कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस? 

30 जून, 2026 को खत्म हुई तिमाही में Tata Elxsi का नेट प्रॉफिट 170.6 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 8.2% ज्यादा है. ऑपरेश्नल रेवेन्यू भी साल-दर-साल (YoY) 14.5% और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 2.8% बढ़कर  1,021.1 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस दौरान कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा क्योंकि सालाना आधार पर EBITDA 15.7% बढ़कर 216 करोड़ रुपये हो गया.

कंपनी का EBITDA मार्जिन 21.2% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.1% रहा. हालांकि, यूरोप से होने वाली कमाई में पिछली तिमाही के मुकाबले 1.9% की गिरावट आई. इसकी बड़ी वजह ऑटोमेटिव खर्च में लगातार कमजोरी है. टाटा एल्क्सी ने कहा कि डिलीवरी मिक्स, ज्यादा निवेश और सालाना वेतन बढ़ोतरी का असर उसके मार्जिन पर पड़ा है. इस IT स्टॉक में पिछले एक महीने में 13%, तीन महीनों में 22%, छह महीनों में 36% और पिछले एक साल में 45% की गिरावट आई है. टाटा एल्क्सी ने पिछले साल जुलाई में 6,423.10 रुपये के का अपने 52-वीक के हाई लेवल को टच किया था और अब यह इससे लगभग 46% नीचे ट्रेड कर रहा है. 

ब्रोकरेज का कम हुआ भरोसा

मोतीलाल ओसवाल ने टाटा एलेक्सी के शेयरों को 3100 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए इसे 'Sell' रेटिंग दी है. यूरोप में ऑटो खर्च में सुस्ती और रिकवरी में ज्यादा समय लगने की वजह से ब्रोकरेज ने शेयर पर अपने टारगेट प्राइस को घटा दिया. Kotak Institutional ने भी इसे 3000 का टारगेट प्राइस देते हुए बेचने की सलाह दी है. Choice Institutional ने इसे 3150 का टारगेट प्राइस देते हुए 'Sell' रेटिंग दी है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Tata Elxsi Share Tata Group Stock
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