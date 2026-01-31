1 लाख के 1 साल में बना दिए 4.7 लाख, बिना रूके लगातार चढ़ते जा रहा यह मल्टीबैगर स्टॉक

Multibagger stock: पिछले साल बजट पेश होने के बाद से अमेरिकी टैरिफ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे तमाम जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के चलते शेयर बाजार दबाव में रहा. हालांकि, बाजार में तमाम उतार-चढ़ाव के बीच भी एक स्टॉक ने अपने निवेशकों का जमकर मुनाफा कराया है. आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने शेयरहोल्डर्स को उनके निवेश पर जबरदस्त रिटर्न दिया है.

बंपर रिटर्न देकर मल्टीबैगर बना शेयर

यहां सिंथिको फाइल्स (Synthiko Foils) की बात की जा रही है, जिसके शेयर में पिछले एक साल में 363 परसेंट का उछाल आया है. अप्रैल 2025 से इसके शेयर एक तरफा अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं. इस दौरान शेयरों की कीमत 455.60 रुपये से बढ़कर 1,855 प्रति शेयर पर पहुंच गया है. इस बीच यह 2,610 का नया रिकॉर्ड हाई भी बना चुका है. अप्रैल 2025 में स्टॉक में 54 परसेंट और सितंबर 2025 में 71 परसेंट की तेजी आई.

पिछले एक साल में शेयर की कीमत में भारी बढ़ोतरी से निवेशकों की दौलत में काफी इजाफा हुआ है. एक साल पहले स्टॉक में किया गया1 लाख का निवेश आज बढ़कर 4.7 लाख रुपये तक पहुंच गया है. खास बात यह है कि इसका फायदा ज्यादातर रिटेल निवेशकों को हुआ है, जिनके पास BSE डेटा के अनुसार दिसंबर तिमाही के आखिर में कंपनी में सामूहिक रूप से 34.2 परसेंट की हिस्सेदारी थी. 2 लाख से ज्यादा पूंजी वाले रिटेल निवेशकों के पास कंपनी में 13.16 परसेंट की मालिकाना हिस्सेदारी है, जो सिंथिको फॉइल्स की ग्रोथ स्टोरी में व्यक्तिगत शेयरधारकों की मजबूत भागीदारी को दिखाता है.

क्या करती है कंपनी?

1994 में बनी यह कंपनी एल्युमिनियम पैकेजिंग फॉइल बनाने, उसकी सप्लाई और एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जिसमें एल्युमिनियम फॉइल, लिडिंग फॉइल, टू-प्लाई और थ्री-प्लाई लैमिनेट, ब्लिस्टर फॉइल, प्रिंटेड एल्युमिनियम फॉइल, लैमिनेटेड एल्युमिनियम फॉइल और एल्युमिनियम फॉइल लिड शामिल हैं. कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, ये प्रोडक्ट फूड-ग्रेड एल्युमिनियम का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिसे कंपनी बाजार में ऑथराइज्ड वेंडर्स से खरीदती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

