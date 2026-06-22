रेल विकास से भारत फोर्ज तक... आज फोकस में रहने वाली स्टॉक्स की ये रही लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जियो प्लेटफॉर्म्स ने आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट जमा किए.

भारत फोर्ज को नौसेना से ₹425 करोड़ का रक्षा ऑर्डर मिला.

रेल विकास निगम को एनएमडीसी से ₹2977 करोड़ का ऑर्डर.

पतंजलि ज्वार आटे में कीटनाशक, केरल में बिक्री पर बैन.

Share Market: आज शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. बाजार खुलने के साथ ही Reliance Industries (RIL), Bharat Forge, Rail Vikas Nigam जैसी कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों ने हाल ही में नए व्यापारिक समझौते, बड़े ऑर्डर और आईपीओ को लेकर शेयर बाजार को जानकारी दी है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कॉरपोरेट अपडेट्स का असर संबंधित कंपनियों के शेयरों पर देखे जाने की उम्मीद है.

Reliance Industries

RIL की टेलीकॉम यूनिट Jio Platforms ने बीते 19 जून को सेबी के पास IPO के लिए अपने ड्राफ्ट पेपर्स (DRHP) जमा कराए हैं. यह 27 करोड़ फ्रेश शेयरों का एक इश्यू होगा. कंपनी के इस कदम से आज इसके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

Bharat Forge

कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 425 करोड़ रुपये की एक डील की है. इसके तहत, कंपनी को भारतीय नौसेना के कोलकाता-क्लास जहाजों में पावर जेनरेशन के लिए गैस टर्बाइन जेनरेटरों की सप्लाई करनी है. इस बड़े डिफेंस ऑर्डर के चलते स्टॉक पर निवेशकों की नजर रह सकती है.

Kirloskar Oil Engines

कंपनी ने हाइपरनेक्स्ट (HyperNext) से AI-इनेबल्ड डेटा सेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स के 2,500 kVA ऑप्टिप्राइम डुअल कोर पावर सिस्टम की 96 यूनिट्स का एक बड़ा ऑर्डर मिला है. इसकी टोटल कैपेसिटी 192 MW है. बता दें कि हाइपरनेक्स्ट एक नेक्स्ट-जेनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो हाइपरस्केल-रेडी और AI-इनेबल्ड डेटा सेंटर सॉल्यूशन पर फोकस करती है.

Rail Vikas Nigam

कंपनी को NMDC से 2977 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऑर्डर मिला है. इसके तहत विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में बफर स्टॉकपाइल और 10 MTPA की हैंडलिंग क्षमता वाला ब्लेंडिंग यार्ड बनाया जाएगा.

Patanjali Foods

केरल के कन्नूर जिले में पतंजलि के ज्वार आटे के एक विशेष बैच पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (Food Safety Authority) की जांच में पतंजलि ज्वार आटे के इस विशेष बैच में क्लोरपायरीफॉस (Chlorpyriphos) नामक कीटनाशक के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए गए हैं.

Sun Pharmaceuticals Company

कंपनी 271.2 करोड़ रुपये में Innovcare Lifesciences की 100% अधिग्रहण करने जा रही है. मुंबई बेस्ड कंपनी Innovcare Lifesciences फार्मास्युटिकल दवाओं, न्यूट्रास्युटिकल्स और कॉस्मेस्युटिकल्स उत्पादों की मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के कारोबार में शामिल है.

UCO Bank

भारत सरकार ने UCO बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेंद्र कुमार साबू को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. उनकी यह नियुक्ति 31 अगस्त, 2026 तक या इस पद पर किसी नियमित व्यक्ति की नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी.

Nestle India

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 3 जुलाई को होनी है, जिसमें 2026 के लिए स्पेशल डिविडेंड (अगर कोई हो) के फैसले पर मुहर लग सकती है. कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए फाइनल डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड के लिए 10 जुलाई को रिकॉर्ड डेट तय किया है.

Garden Reach Shipbuilders and Engineers

पब्लिक एंटरप्राइजेज विभाग ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है. इससे इसके शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है.

Tata Motors Commercial Vehicle

कंपनी को अलग-अलग कैटेगरी में 3400 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल (eCV) के ऑर्डर मिले हैं. इन ऑर्डर्स में लगभग 2000 SCV और पिक-अप, करीब 900 ट्रक और लगभग 500 बसें शामिल हैं. यह देश के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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