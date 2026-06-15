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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStocks to Watch Today: वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट

Stocks to Watch Today: वेदांता से RBL Bank तक... आज इन शेयरों में बन सकते हैं बड़े मौके, चेक करें पूरी लिस्ट

Stocks in Focus Today: शेयर बाजार में आज कई कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे.हालांकि, निवेश करने से पहले वित्तीय सलाह से चर्चा करना जरूरी है क्योंकि बाजार में उतार-चढ़ाव का क्रम बना रहता है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 15 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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Stocks to watch today on June 15: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज से एक और नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो रहा है. आज सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में कॉर्पोरेट खबरों, नतीजों और बड़े सौदों के कारण कई प्रमुख शेयर्स फोकस में रहने वाले हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:-

Vedanta Limited- आज वेदांता ग्रुप के शेयरों पर निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर रहेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेदांता के डीमर्जर के बाद इसकी चार नई कंपनियां- Vedanta Aluminium Metal, Vedanta Oil & Gas, Vedanta Power और Vedanta Iron & Steel आज स्टॉक एक्सचेंजों (BSE/NSE) में लिस्ट होने जा रही हैं. ऐसे में शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से यह एक बड़ा मौका है. 

Kotak Mahindra Bank- कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आज कई विश्लेषकों के लिए टॉप पिक बना हुआ है. शेयर ने एक मजबूत रेजिस्टेंस को पार कर एक मजबूत ब्रेकआउट दिखाया है और तकनीकी तौर पर इसमें तेजी की संभावना है. 

HDFC Bank & ICICI Bank- ये दोनों ही बैंकिंग स्टॉक लगातार संस्थागत खरीदारी (Institutional Buying) के लिए निवेशकों की रडार पर है. 

RBL Bank- बैंक के बोर्ड ने 12 जून से बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) और की मैनेजेरियल पर्सनल (KMP) के तौर पर भाविन लखपतवाला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. दीपक रुइया अब बैंक के KMP नहीं रहेंगे और डिप्टी CFO के तौर पर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे. इस कॉर्पोरेट गतिविधि के चलते आज RBL बैंक के शेयर फोकस में रहने वाले हैं.

Hindustan Petroleum Corportation- बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए प्रति शेयर 19.25 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है. रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त तय की गई है.

Larsen & Toubro (L&T)- कैपेस पुश के दम पर इतिहास में पहली बार इसके शेयर 4000 के पार बंद हुए हैं इसलिए ये आज भी फोकस में रहेंगे.

Meesho- कंपनी ने कम्युनिटी-बेस्ड B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म 'किराना क्लब' को 202.08 करोड़ रुपये में खरीदने का ऐलान किया है. यह डील तीन किश्तों में पूरी होगी. इस अधिग्रहण के बाद किराना क्लब कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बन जाएगी, जबकि रिटेल पल्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (RPLPL) एक स्टेप-डाउन सब्सिडियरी बन जाएगी. कंपनी किराना क्लब के जरिए 99.59 प्रतिशत हिस्सेदारी अप्रत्यक्ष रूप से और बाकी 0.41 प्रतिशत हिस्सेदारी सीधे अपने पास रखेगी.

Power Grid Corporation of India- कंपनी को काकीनाडा इलाके (फेज I) में प्रस्तावित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए 'बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर' (BOOT) आधार पर इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) बनाने के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है. इस प्रोजेक्ट में आंध्र प्रदेश में एक नया 765/400 kV GIS सबस्टेशन बनाना, साथ ही STATCOM और 765 kV ट्रांसमिशन लाइन का काम शामिल है.

Aurobindo Pharma- यूनाइटेड स्टेट्स फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) ने 27 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 के बीच तेलंगाना में  इसके 'यूगिया यूनिट-III' का निरीक्षण किया. यह 'यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज' की फॉर्मूलेशन बनाने वाली फैसिलिटी है, जो 'ऑरोबिंदो फार्मा' की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी है. निरीक्षण के बाद 11 ऑब्जर्वेशन (निरीक्षण-टिप्पणियां) सामने आई हैं.

Ashoka Buildcon- कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से रायपुर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क विकसित करने के लिए 'लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस' (LoA) मिला है# इस प्रोजेक्ट के लिए तय प्रीमियम राशि 112.40 करोड़ रुपये है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 07:54 AM (IST)
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