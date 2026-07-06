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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStocks to watch: कहीं मुनाफे से चूक न जाए आप! जानें आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकती है हलचल?

Stocks to watch: कहीं मुनाफे से चूक न जाए आप! जानें आज कौन-कौन से शेयरों में दिख सकती है हलचल?

Stocks to Watch Today: कई ऐसे शेयर हैं, जिनमें आज हलचल देखे जाने की उम्मीद है. ऐसे में इन शेयरों पर लगाया गया दांव फायदेमंद साबित हो सकता है. इनमें HDFC Bank से लेकर Senco Gold तक के शेयर शामिल हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Jul 2026 08:16 AM (IST)
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  • HDFC, Yes, Kotak बैंकों के लोन, डिपॉजिट्स में वृद्धि देखी.
  • सेनको गोल्ड का राजस्व 60% बढ़ा, नए शोरूम खोले.
  • नायका, डाबर ने मजबूत तिमाही वृद्धि की उम्मीद जताई.

Stocks to Watch Today on July 6: आज सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान कई स्टॉक्स निवेशकों के फोकस में रहेंगे. कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे मजबूत आए हैं, तो कुछ ने नए प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं. इन बिजनेस अपडेट्स की वजह से इन कंपनियों के शेयरों में आज हलचल देखी जा सकती है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं:- 

HDFC Bank- प्राइवेट सेक्टर के HDFC Bank ने कारोबारी साल 2027 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. बैंक का ग्रॉस एडवांस (लोन) सालाना आधार पर 15.4% बढ़कर लगभग 25.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इस दौरान डिपॉजिट्स भी 24.4% बढ़कर 24.41 करोड़ रुपये हो गए हैं. ये मजबूत आंकड़े आज स्टॉक में तेजी ला सकते हैं.

Yes Bank- साल 2027 की पहली तिमाही में यस बैंक ने भी लोन और एडवांस में बढ़त हासिल की है, जो 18.4% बढ़कर 2.38 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. डिपॉजिट्स में भी 20.8% की तेजी आई है. रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों सेगमेंट में बैंक के दमदार प्रदर्शन से आज स्टॉक में हलचल देखी जा सकती है.

Kotak Mahindra Bank- प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने सालाना आधार पर लोन एडवांस 15.1% की ग्रोथ दर्ज की, जो अब 4.16 लाख करोड़ रुपये हो गई है. नेट डिपॉजिट्स में भी 18% तक का उछाल आया है. ऐसे में शेयरों में खरीदारी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

Senco Gold- ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी सेनको गोल्ड (Senco Gold Ltd) के शेयरों में भी आज हलचल की उम्मीद है क्योंकि जून 2026 तिमाही में इसके रेवेन्यू में शानदार 60% का उछाल आया है. पुराने स्टोर्स से होने वाली बिक्री (Same-Store Sales Growth) में इसने 38% तक की बढ़त हासिल की है. डॉयमंड सेगमेंट में इस तिमाही बिक्री 40% तक बढ़ी है. वहीं, टोटल वाल्यूम में Old Gold Exchange का हिस्सा 43% रहा. कंपनी ने इस तिमाही 8 नए शोरूम भी खोले हैं.

Nykaa- ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में भारी डिमांड के चलते कंपनी ने इस तिमाही में करीब 22-24% की नेट मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) ग्रोथ दर्ज करने की उम्मीद जताई है. 

Dabur India- कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि ग्रामीण इलाकों में मांग में सुधार आने से इस तिमाही ग्रोथ में मजबूत सुधार होगा. कंपनी के ऐसा कहने का असर शेयरों पर दिख सकता है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 08:07 AM (IST)
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