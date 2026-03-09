हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटUltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक

UltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक

Stocks to watch: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आज शेयर बाजार में गिरावट के आसार है. इस दौरान अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 09 Mar 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बड़ी गिरावट आई. इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1097 अंकों की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी भी लगभग 315 अंक लुढ़ककर 24600 के लेवल पर पहुंच गया. अब सबकी नजर सोमवार, 09 मार्च को शेयर बाजार की परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है. हालांकि, इस दौरान भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के संकेत मिल रहे क्योंकि जंग के इन हालातों में दुनियाभर के शेयर बाजारों में कोहराम मचा हुआ है. इस बीच कुछ कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. आइए इन पर एक नजर डालते हैं. 

अल्ट्राटेक सीमेंट- UltraTech ने सनश्योर सोलरपार्क थर्टी एट के 26.20 परसेंट इक्विटी शेयर खरीदने के लिए एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट किया है. सनश्योर सोलरपार्क 38 रिन्यूएबल एनर्जी बनाने और उसे फैक्ट्रियों में सप्लाई करने का काम करती है. इस अधिग्रहण का मकसद कंपनी की ग्रीन एनर्जी की जरूरतों को पूरा करना है.

मीशो- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Meesho को  असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1499.73 करोड़ रुपये का एक टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. इसमें ब्याज की भी रकम शामिल है. इस कार्रवाई का कंपनी के शेयरों पर असर दिख सकता है.

यस बैंक- कंपनी ने विनय मुरलीधर टोंस को अपना नया MD और CEO चुना है. टोंस 6 अप्रैल से बैंक के MD और CEO के रूप में अपना कामकाज संभालेंगे, जबकि मौजूदा MD और CEO प्रशांत कुमार की 5 अप्रैल को जिम्मेदारी खत्म होगी.

IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स- फरवरी 2026 में कंपनी का टोल रेवेन्यू 21.55 परसेंट बढ़कर 746.1 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 613.8 करोड़ रुपये था.

गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स- ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई पर बुरा असर डाला है. इसे लेकर कंपनी की री-गैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (RLNG) की सप्लायर GAIL (इंडिया) को अपने अपस्ट्रीम सप्लायर पेट्रोनेट LNG से एक फोर्स मेज्योर नोटिस मिला है, जिसमें LNG सप्लाई पर असर डालने वाली ट्रांजिट दिक्कतों का जिक्र है. इससे शेयरों में हलचल बढ़ने की उम्मीद है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

घरेलू निवेशकों ने संभाल रखा है मोर्चा, FIIs की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में लगाए 58000 करोड़

Published at : 09 Mar 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Yes Bank Ultratech Cement Iran Israel War Iran-Israel War Stocks To Watch
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stock Market Biggest Crashes in History: सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट
सेंसेक्स 2400 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम; इतिहास में इन मौकों पर आई थी ऐसी बड़ी गिरावट
स्टॉक मार्केट
उधर क्रैश हुआ शेयर बाजार, इधर रॉकेट सा चढ़ गया यह शेयर; एकदम से 13 परसेंट तक उछला भाव
उधर क्रैश हुआ शेयर बाजार, इधर रॉकेट सा चढ़ गया यह शेयर; एकदम से 13 परसेंट तक उछला भाव
स्टॉक मार्केट
UltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक
UltraTech से लेकर Yes Bank... शेयर बाजार में मच सकता है कोहराम, गिरावट के संकेत के बीच फोकस में रहने वाले स्टॉक
स्टॉक मार्केट
घरेलू निवेशकों ने संभाल रखा है मोर्चा, FIIs की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में लगाए 58000 करोड़
घरेलू निवेशकों ने संभाल रखा है मोर्चा, FIIs की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में लगाए 58000 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget