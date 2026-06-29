कोटक महिंद्रा से टोरेंट पावर तक... जानें आज कौन-कौन से शेयर मचा सकते हैं धमाल?

Stocks to Focus on June 29: भारतीय शेयर बाजार आज लंबे वीकेंड के बाद खुल रहा है. ऐसे में बाजार में हलचल रहने की उम्मीद हैं. वैसे भी इस बीच, कई बड़े कॉर्पोरेट बदलाव सामने आए हैं. इनका असर आज कारोबार के दौरान शेयरों पर पड़ सकता है. आइए देखते हैं कि आज बाजार में कौन-कौन से शेयर निवेशकों के फोकस में रहेंगे:-

Kotak Mahindra Bank- बैंक के मौजूदा एमडी और सीईओ अशोक वासवानी (Ashok Vawani) ने बोर्ड को जानकारी दी है कि 31 दिसंबर, 2026 को अपना मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद वह दोबारा नियुक्ति नहीं चाहते हैं. ऐसे में बैंक ने नए सीईओ की तलाश शुरू कर दी है. इस खबर से आज स्टॉक में हलचल दिख सकती है.

REC Ltd और PFC- सरकारी बिजली वित्त कंपनियों REC Ltd और PFC के बोर्ड ने दोनों के मर्ज होने की योजना को मंजूरी दे दी है. इस विलय के बाद 11 लाचा करोड़ रुपये से अधिक की लोन बुक वाली देश की सबसे बड़ी पावर सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनी वजूद में आ जाएगी.

Adani Ports and Special Economic Zone: दिग्‍गज ग्‍लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी पोर्ट्स की लॉन्ग-टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग और इसके सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स पर इश्यू रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है. साथ ही एजेंसी ने कंपनी के आउटलुक को भी 'स्टेबल' (स्थिर) बताया है. यह अपग्रेडेशन अडानी ग्रुप के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है क्योंकि इस अपग्रेड के बाद अडानी पोर्ट्स की रेटिंग भारत की सॉवरेन रेटिंग (S&P's Sovereign Rating for India) के बराबर पहुंच गई है.