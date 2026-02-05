हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटहोगी कमाई या लगेगा नुकसान होने का झटका? आज फोकस में रहने वाले शेयरों की देख लें लिस्ट

होगी कमाई या लगेगा नुकसान होने का झटका? आज फोकस में रहने वाले शेयरों की देख लें लिस्ट

Stocks to watch today: आज कई कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गोदरेज प्रॉपर्टी, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स जैसे नाम शामिल हैं. इनके शेयर आज फोकस में रहेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 05 Feb 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: बुधवार, 4 फरवरी को तमाम उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 78.56 अंक या 0.09 परसेंट चढ़कर 83,817.69 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 48.45 अंक या 0.19 परसेंट की बढ़त के साथ 25776 पर सेटल हुआ.

आज गुरुवार को निवेशकों की नजर उन शेयरों पर रहेगी, जिनके तिमाही के नतीजे आने वाले हैं या उन स्टॉक्स पर रहेगी, जिन्होंने बिजनेस रिलेटेड कुछ अहम घोषणाएं की हैं या जिनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या जिनके पास कई नए प्रोजेक्ट हो या फिर फंड जुटाने की कोई तैयारी हो, ऐसे शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. आइए आज फोकस में रहने वाले शेयरों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं:- 

इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स नायका, भारती हेक्साकॉम, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, बर्जर पेंट्स इंडिया, ब्लैक बक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हिंदुस्तान कॉपर, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, NCC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिताची एनर्जी इंडिया, PVR Inox, फिजिक्सवाला, रेल विकास निगम, सुजलॉन एनर्जी, यूनीकेम लैबोरेटरीज, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स, और VA टेक वाबाग आज अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगे. ऐसे में इनके शेयरों में हलचल देखी जा सकती है.

टाटा पावर

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर (Tata Power) का दिसंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़कर 1,194 करोड़ रुपये हो गया, जो पहले 1,187 करोड़ रुपये था. हालांकि, रेवेन्यू में 9.4 परसेंट की गिरावट आई है, जो 13,948 करोड़ रुपये रह गया है. EBITDA भी 9 परसेंट गिरकर 3,055 करोड़ रुपये हो गया. इस तिमाही में मुंद्रा प्लांट बंद रहा, जिससे नतीजों पर असर पड़ा.

इंडिगो

एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) के शेयरों में आज हलचल दिख सकती है क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (The Competition Commission of India) ने इंडिगो के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है. यह दिसंबर में बड़े पैमाने पर कैंसिल हुई फ्लाइट्स के चलते ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते हुआ है. घरेलू एविएशन मार्केट में इंडिगो की 65 परसेंट से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जबकि एयर इंडिया और अकासा एयर ने अपना हिस्सा बढ़ाकर क्रमशः 29.6 परसेंट और 5.2 परसेंट कर लिया है.

मैरिको

दिग्गज FMCG कंपनी मैरिको (Marico) वेलनेस ब्रांड कॉस्मिक्स वेलनेस में 375 करोड़ रुपये में 60 परसेंट हिस्सेदारी खरीदेगी. इस कदम से प्रीमियम फूड और न्यूट्रिशन सेगमेंट में कंपनी की मौजूदगी मजबूत होगी. बाकी की हिस्सेदारी FY29 तक खरीदी जाएगी. 

ट्रेंट

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट (Trent) ने Q3 में 14.8 परसेंट रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की. इस दौरान EBITDA भी 27.6 परसेंट बढ़कर 1,081.7 करोड़ रुपये हो गया, जो इसे लेकर लगाए गए उम्मीदों से कहीं ज्यादा रहा. मार्जिन बढ़कर 20.2 परसेंट हो गया. कंपनी ने कहा कि फेस्टिव सीजन की टाइमिंग और सप्लाई-चेन की दिक्कतों का रेवेन्यू पर असर पड़ा है. 

NSDL

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) के शेयरों का छह महीने का लॉक-इन पीरियड खत्म होने को है. लॉक-इन पीरियड के हटने से NSDL के 149.2 मिलियन शेयर या कुल शेयरों का 75 परसेंट ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे. बुधवार को इन शेयरों का बंद भाव 14,875 करोड़ रुपये है.

अपोलो टायर्स

दिसंबर तिमाही में अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) का मुनाफा 39.6 परसेंट बढ़ा है. इसके चलते प्रॉफिट पिछले साल के 337 करोड़ रुपये से बढ़कर 470.5 करोड़ रुपये हो गया. रेवेन्यू भी 11.8 परसेंट उछलकर 7743 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA 25.3 परसेंट की बढ़त के साथ 1,185 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें मार्जिन बढ़कर 15.3 परसेंट हो गया.

पिछले सेशन में भारी बिकवाली के बाद आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। 3 फरवरी को एंथ्रोपिक के लॉन्च किए AI  ऑटोमेशन टूल ने निवेशकों को परेशान कर दिया था. दिमाग में इस बात का डर बैठ गया कि एआई का लगातार बढ़ता दायरा बड़ी-बड़ी  सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है, जिससे उनकी प्राइसिंग पावर और भविष्य की कमाई पर असर पड़ सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

अडानी ग्रुप की कंपनियों की निकल पड़ी... अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद चढ़कर कारोबार कर रहा हर स्टॉक

Published at : 05 Feb 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
NSDL Stocks To Watch Today Trent Share Lloyds Engineering
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
विश्व
Nigeria Attack: दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
दिल्ली NCR
Delhi Weather: जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
जाते-जाते फिर लौटी सर्दी, दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, कोहरे ने थामी रफ्तार, IMD ने दी यह चेतावनी
विश्व
Nigeria Attack: दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
दहला नाइजीरिया! गांव में घुसकर ISIS से जुड़े समूह ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
आखिर क्यों रद्द हुआ पाकिस्तान टीम का टी20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, ICC ने दी जानकारी; PCB की मुश्किलें बढ़ी
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
हेल्थ
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
गेहूं, बाजरा या रागी? जानिए किस मौसम में कौन-सी रोटी खाना है सेहत के लिए बेहतर
शिक्षा
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?
ट्रेंडिंग
Video: भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
भारतीय शख्स ने पाकिस्तान में खाया समोसा, इंटरनेट पर छिड़ी बहस, पूछा समोसे कहां के अच्छे- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget