हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटआज शेयर बाजार में कारोबार के दौरान इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल, लिस्ट में एक से बढ़कर एक कई बड़े नाम

आज शेयर बाजार में कारोबार के दौरान इन स्टॉक्स में दिखेगी हलचल, लिस्ट में एक से बढ़कर एक कई बड़े नाम

Stocks to watch: आज लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे, जिनका असर आज इनके शेयरों पर दिख सकता है. इनके अलावा भी कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Jan 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के कारोबारी सेशन में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया.शुरुआती गिरावट से उबरते हुए Sensex-Nifty दोनों प्रमुख सूचकांक आखिरकार हरे निशान पर बंद हुए. आज के सेशन में कुछ स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है. इनमें से कुछ में तिमाही नतीजे का भी असर देखने को मिल सकता है. आइए देखते हैं कि आज शेयर बाजार में कारोबार के दौरान कौन-कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं. 

इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ACC, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, ASK ऑटोमोटिव, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कारट्रेड टेक, CSB बैंक, ग्लैंड फार्मा, ICRA, लोढ़ा डेवलपर्स, नोवार्टिस इंडिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, पाइन लैब्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, सुंदरम फास्टनर्स, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज और TVS मोटर्स आज दिसंबर तिमाही के नतीजे का ऐलान करेंगे. 

लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

LIC (Life Insurance Corporation of India) ने बजाज फाइनेंस के 5.12 लाख डिबेंचर खरीदे हैं, जिनकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपये प्रति डिबेंचर है. यानी कुल 5120 करोड़ रुपये. इन फंड्स का इस्तेमाल आम बिजनेस कामों के लिए किया जाएगा. 

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉपोर्रेशन 

कंपनी ने जापान की मित्सुई ओएसके लाइन्स (MOL) के साथ अपने जॉइंट वेंचर के जरिए साउथ कोरिया की सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज के साथ दो बहुत बड़े इथेन कैरियर (VLEC) बनाने के लिए शिपबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट (SBC) किए हैं, जिसका अयर आज इसके शेयरों पर दिख सकता है. 

रेल विकास निगम

रेल विकास निगम (Rail Vikas Nigam) साउथ सेंट्रल रेलवे से मिले 242.5 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है. इस ऑर्डर में मौजूदा 1x25kV सिस्टम को 2x25kV फीडिंग सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए OHE डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है, साथ ही विजयवाड़ा के ओंगोल-गुडूर सेक्शन में फीडर और अर्थिंग का काम भी शामिल है.

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स

कंपनी ने 25kV मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोपल्शन सिस्टम देने के लिए ABB के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है. इस फ्रेमवर्क में 25kV ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम के लिए TCMS के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पॉलिसी के तहत कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग का ट्रांसफर शामिल है.

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

इंडिया ईयू एफटीए पर उद्योग ने कहा- यूरोप के उच्च क्षमता वाले बाजार में व्यापार, निवेश के खोलेगा रास्ते 

 

Published at : 28 Jan 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Share Market Today SHARE MARKET Stocks To Watch
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
Delhi Weather: झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
झमाझम बारिश से ठिठुरी दिल्ली! 1 फरवरी को फिर बदलेगा मौसम, जानें क्या IMD का नया अपडेट
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget