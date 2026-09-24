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शेयर मार्केट में भारी तबाही, 1200 से अधिक अंक टूटा सेंसेक्स; निफ्टी भी पस्त

भारतीय शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखी जा रही है. इसके चलते 12 फाइनेंशियल स्टॉक्स की मार्केट कैप में लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये कम हो गए हैं. IRDAI का एक प्रपोजल इस गिरावट की बड़ी वजह है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 24 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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  • भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स, निफ्टी में भारी गिरावट.
  • बीमा नियामक IRDAI के नए प्रस्ताव से बाजार गिरा.
  • प्रस्ताव से कमीशन कैप, जबरन बिक्री रोकने का असर.
  • वित्तीय शेयरों को ₹1.12 लाख करोड़ का बड़ा नुकसान.

भारतीय शेयर बाजार में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्स करीब 1228 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 73600 के लेवल पर आ गया है. बीएसई के 30 शेयरों वाले इस इंडेक्स में इस वक्त सारे स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार करते नजर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ निफ्टी का भी हाल बेहाल है, जो  375 अंक लुढ़ककर 23070 पर आ गया है.

आज बार को नीचे खींचने में बीमा नियामक IRDAI का बड़ा हाथ रहा. इसने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े सुधारों के लिए 'Recalibrating Economics of Insurance Distribution' के नाम से एक प्रपोजल रखा है, जिसका मकसद बैंकों द्वारा जबरन बीमा बेचने, बीमा कंपनियों के खर्च को कम करना और 'कमीशन कैप' लगाना है.

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IRDAI के प्रपोजल से क्यों गिरा बाजार?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें कमीशन पर कैप लगाने, बैंकों के जबरन बीमा बेचने पर रोक लगाने, पॉलिसी बेचने के 'डार्क पैटर्न्स' पर लगाम कसने की बातें शामिल हैं, जो बेशक ग्राहकों के लिए तो फायदेमंद हैं. लेकिन इससे इंश्योरेंस कंपनियों, ब्रोकर फर्मों और बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है. यही वजह है कि आज बैंकिंग सेक्टर्स के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है.

1.12 लाख करोड़ का नुकसान

IRDAI के इस प्रपोजल के चलते आज 12 फाइनेंशियल शेयरों को भारी-भरकम नुकसान पहुंचा है और इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुल मिलाकर लगभग 1.12 लाख करोड़ कम हो गए हैं. सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंस को हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू में लगभग 29,000 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद PB फिनटेक को 20,000 करोड़ रुपये, HDFC बैंक को लगभग 15,000 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

आज इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में भी जबरदस्त बिकवाली हावी रही. आज हुए 1.12 लाख करोड़ के नुकसान में इंश्योरेंस से जुड़े शेयरों का हिस्सा लगभग 38,100 करोड़ रुपये रहा. HDFC लाइफ की मार्केट वैल्यू में लगभग 7,600 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई. मैक्स फाइनेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और टर्टलमिंट की मार्केट वैल्यू में से भी क्रमशः लगभग 6,800 करोड़, 3,000 करोड़ और 802 करोड़ रुपये गायब हो गए. जिन शेयरों को नुकसान पहुंचा है उनमें L&T फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी शामिल हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:16 PM (IST)
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