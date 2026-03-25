शेयर मार्केट में रिकवरी का दौर चालू, सेंसेक्स 873 अंक उछला; निफ्टी 23,216 के पार

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Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार, 25 मार्च को तेजी देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 583.56 अंक या 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 74,652.01 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50 152.00 अंक या 0.66 फीसदी उछलकर 23,064.40 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:22 बजे तक, सेंसेक्स 858 अंक की तेजी के साथ 74,927 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 277 अंक उछल गई थी और 23,190 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

खबर लिखे जाने तक बीएसई बास्केट से एटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट और ट्रेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक रहे थे.

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में मंगलवार, 24 मार्च के कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 1372.06 अंक या 1.89 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,068.45 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 399.75 अंक या 1.78 प्रतिशत उछलकर 22,912.40 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से एलएंडटी, इंडिगो, एटरनल, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो पावरग्रिड, सनफॉर्मा और एसबीआईएन रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 27 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 3 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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