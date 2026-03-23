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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market 23 March: शेयर मार्केट में भूचाल, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा; निफ्टी में भी जोरदार गिरावट...

Stock Market 23 March: शेयर मार्केट में भूचाल, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा; निफ्टी में भी जोरदार गिरावट...

शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 23 मार्च को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 09:34 AM (IST)
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Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 23 मार्च को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 800.38 अंक या 1.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 73,732.58 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत निगेटिव की थी. निफ्टी 50  290.15 अंक या 1.26 फीसदी फिसलकर 22,824.35 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:30 बजे तक, सेंसेक्स 1283 अंक की गिरावट के साथ 73,249 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 405 अंक टूट गई थी और 22,708 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

खबर लिखे जाने तक बीएसई बास्केट से केवल एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और टाइटन रहे थे.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 20 मार्च के कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 325.72 अंक या 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,532.96 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 112.35 अंक या 0.49 प्रतिशत उछलकर 23,114.50 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ट्रेंट, रिलायंस और एनटीपीसी टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडिगो और एक्सिस बैंक रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100  के शेयरों में तेजी थी. निफ्टी बैंक के शेयर फिसल गए थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 21 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 9 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Share Market 23 March
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