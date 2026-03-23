Stock Market 23 March: शेयर मार्केट में भूचाल, सेंसेक्स 1400 अंक टूटा; निफ्टी में भी जोरदार गिरावट...
शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 23 मार्च को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए है.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 23 मार्च को जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए है.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 800.38 अंक या 1.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 73,732.58 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत निगेटिव की थी. निफ्टी 50 290.15 अंक या 1.26 फीसदी फिसलकर 22,824.35 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:30 बजे तक, सेंसेक्स 1283 अंक की गिरावट के साथ 73,249 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 405 अंक टूट गई थी और 22,708 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर और लूजर
खबर लिखे जाने तक बीएसई बास्केट से केवल एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और टाइटन रहे थे.
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 20 मार्च के कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 325.72 अंक या 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,532.96 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 112.35 अंक या 0.49 प्रतिशत उछलकर 23,114.50 के लेवल पर बंद हुए थे.
बीएसई बास्केट से टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ट्रेंट, रिलायंस और एनटीपीसी टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इंडिगो और एक्सिस बैंक रहे थे.
निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी थी. निफ्टी बैंक के शेयर फिसल गए थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 21 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 9 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
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Source: IOCL