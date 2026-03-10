Stock Market 10 March: शेयर बाजार की खोई रौनक लौटी, सेंसेक्स 489 अंक उछला; निफ्टी 24,191 के पार
Stock Market Today: ईरान-इजरायल युद्ध के साये के बीच भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 10 मार्च की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 809.57 अंक या 1.04 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 78,375.73 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 252.75 अंक या 1.05 फीसदी उछलकर 24,280.80 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 489 अंक की तेजी के साथ 78,055 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 163 अंक उछल गई थी और 24,191 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर और लूजर
बीएसई बॉस्केट से इंडिगो, एशियन पेंट, टाइटन, एलएंडटी और टाटा स्टील टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो रिलायंस, भारती एयरटेल, पावरग्रिड और टेक महिंद्रा रहे थे.
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार, 9 मार्च के कारोबारी दिन जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 1352.74 अंक या 1.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,566.16 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 422.40 अंक या 1.73 प्रतिशत फिसलकर 24,028.05 के लेवल पर बंद हुए थे.
बीएसई बास्केट से रिलायंस, सनफॉर्मा, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआईएन, इंडिगो और अडानी पोर्ट रहे थे.
निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 5 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 25 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
