Stock Market Updates: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर.

सेंसेक्स 489 अंक ऊपर खुला, निफ्टी 105 अंक चढ़ा.

बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड टॉप गेनर, सनफॉर्मा, टेक महिंद्रा टॉप लूजर.

गुरुवार को बाज़ार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 931 अंक गिरा.

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 10 अप्रैल को तेजी देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड कर रहे है.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 489.36 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 77,121.01 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50 105.45 अंक या 0.44 फीसदी उछलकर 23,880.55 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 572 अंक की तेजी के साथ 77,204 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 183 अंक उछल गई थी और 23,958 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई बास्केट से बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एसबीआई एन और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर थे. वहीं सनफॉर्मा, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस टॉप लूजर थे.

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 9 अप्रैल के कारोबारी दिन जोरदार गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 931.25 अंक या 1.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,631.65 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 222.25 अंक या 0.93 प्रतिशत फिसलकर 23,775.10 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, एनटीपीसी, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो इंडिगो, एलएंडटी, एटरनल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक के शेयरों में गिरावट थी. वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 9 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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