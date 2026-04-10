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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStock Market Updates: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार

Stock Market Updates: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 428 अंक उछला; निफ्टी 23,913 के पार

Share Market Updates, 10 April 2026: शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली. जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं और बाजार में रिकवरी के संकेत नजर आ रहे हैं.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 10:59 AM (IST)
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  • शुक्रवार को भारतीय शेयर बाज़ार में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर.
  • सेंसेक्स 489 अंक ऊपर खुला, निफ्टी 105 अंक चढ़ा.
  • बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड टॉप गेनर, सनफॉर्मा, टेक महिंद्रा टॉप लूजर.
  • गुरुवार को बाज़ार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 931 अंक गिरा.

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 10 अप्रैल को तेजी देखने को मिल रही है. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड कर रहे है. 

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 489.36 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ ओपन हुआ था. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 77,121.01 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने भी दिन की शुरुआत पॉजिटिव की थी. निफ्टी 50 105.45 अंक या 0.44 फीसदी उछलकर 23,880.55 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 572 अंक की तेजी के साथ 77,204 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 183 अंक उछल गई थी और 23,958 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई बास्केट से बजाज फाइनेंस, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एसबीआई एन और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर थे. वहीं सनफॉर्मा, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और टीसीएस टॉप लूजर थे.

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 9 अप्रैल के कारोबारी दिन जोरदार गिरावट देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 931.25 अंक या 1.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76,631.65 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 222.25 अंक या 0.93 प्रतिशत फिसलकर 23,775.10 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, एनटीपीसी, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो इंडिगो, एलएंडटी, एटरनल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक के शेयरों में गिरावट थी. वहीं निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 9 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 21 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: LPG Price Today: एलपीजी को लेकर क्या है नया अपडेट? जानिए आपके शहर में आज कितना है रेट

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
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