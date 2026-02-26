हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market Today: शेयर बाजार ने दिखाया अपना दम, 200 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार

Share Market Today: शेयर बाजार ने दिखाया अपना दम, 200 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार

Share Market Today: आज . शुरुआती कारोबारी में बीएसई सेंसेक्स 200 अंक या 0.27 परसेंट चढ़कर 82418 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 70 अंक या 0.31 परसेंट की बढ़त के साथ 25537 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 26 Feb 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Share Market Today: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई. शुरुआती कारोबारी में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 200 अंक या 0.27 परसेंट चढ़कर 82418 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 70 अंक या 0.31 परसेंट की बढ़त के साथ 25537 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया.

आज GIFT Nifty से भी शेयर बाजार में शुरुआती बढ़त के संकेत देखने को मिल रहे हैं, जो 25645 के लेवल के करीब ट्रेड करता दिखा. आज कारोबार के दौरान निवेशकों की नजर दूसरे एशियाई बाजारों के कारोबार और वॉल स्ट्रीट पर रहेंगे. इसके अलावा, रुपये की कीमत, क्रूड ऑयल और दूसरे कमोडिटीज के कीमतों में बदलाव का भी बाजार पर असर दिख सकता है.

एशियाई बाजारों का हाल

एशियाई बाजार आज गुरुवार को बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए. इस पर वॉल स्ट्रीट में रातभर में आई तेजी का असर दिखा. जापान का निक्केई 225 1.1 परसेंट उछलकर 59,199.31 के  रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया. वहीं, टॉपिक्स इंडेक्स में 1.45 परसेंट की बढ़त दर्ज की गई. साउथ कोरिया का कोस्पी 1.65 परसेंट और कोस्डैक 0.57 परसेंट बढ़ा. ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 ने भी 0.8 परसेंट की बढ़त हासिल की. 

वॉल स्ट्रीट में कारोबार

25 फरवरी को US मार्केट के सभी बड़े इंडेक्स अच्छी बढ़त के साथ ऊपर चढ़कर बंद हुए. S&P 500 0.81 परसेंट बढ़कर 6,946.13 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1.26 परसेंट की बढ़त के साथ 23,152.08 पर बंद हुआ. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 0.63 परसेंट तक ऊपर गया, जो 307.65 अंक चढ़कर 49,482.15 पर बंद हुआ, जो वॉल स्ट्रीट पर पॉजिटिव सेंटिमेंट को  दिखाता है.

विदेशी निवेशकों की खरीदारी

प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, 25 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने 2,991.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कारोबारी सेशन के दौरान 5,118.57 करोड़ रुपये के शेयरों पर अपना दांव लगाया.

ये भी पढ़ें:

कमाल कर दिखाएगा यह शेयर, 50 परसेंट तक देगा रिटर्न! क्यों लगातार गिरते एनर्जी स्टॉक पर ब्रोकरेज का भरोसा अटूट 

Published at : 26 Feb 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Stock Market News SENSEX Share Market Updates
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market Today: शेयर बाजार ने दिखाया अपना दम, 200 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार
शेयर बाजार ने दिखाया अपना दम, 200 अंक उछला सेंसेक्स; निफ्टी भी 25000 के पार
स्टॉक मार्केट
RIL से लेकर रेल विकास निगम तक... आज दौड़ लगाएंगे ये शेयर, इन वजहों से दिखेगी हलचल
RIL से लेकर रेल विकास निगम तक... आज दौड़ लगाएंगे ये शेयर, इन वजहों से दिखेगी हलचल
स्टॉक मार्केट
कमाल कर दिखाएगा यह शेयर, 50 परसेंट तक देगा रिटर्न! क्यों लगातार गिरते एनर्जी स्टॉक पर ब्रोकरेज का भरोसा अटूट
कमाल कर दिखाएगा यह शेयर, 50 परसेंट तक देगा रिटर्न! क्यों लगातार गिरते एनर्जी स्टॉक पर ब्रोकरेज का भरोसा अटूट
स्टॉक मार्केट
Stocks to Watch on 25 February: बाजार गिरा, लेकिन खबरों में ये स्टॉक; ट्रेडिंग डे में दिख सकती है हलचल
बाजार गिरा, लेकिन खबरों में ये स्टॉक; ट्रेडिंग डे में दिख सकती है हलचल
Advertisement

वीडियोज

NCERT Syllabus Change: 8वीं की किताब से हटा 'विवादित' चैप्टर! शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला | Breaking
Patna Breaking: प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार | Bihar Crime | ABP News
Delhi Bomb Blast में NIA का बड़ा एक्शन, 2 और खूंखार आतंकी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Shimla News: तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई पुलिस | AI Summit | Congress | Breaking
Jharkhand Fire Breaking: हाईवे पर भिड़े 4 बड़े वाहन, धू-धू कर जले कंटेनर और हाईवा | Dumka | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
एक ही कार में सवार हुए पीएम मोदी और नेतन्याहू, फोटो डालकर पाकिस्तान को चिढ़ाया, शहबाज को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
सीएम योगी के जापान दौरे में दिखी दिलचस्प तस्वीर, रास्ते में भारतीय मूल के बच्चों ने रोका और फिर...
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCERT ने मानी अपनी गलती, कहा- 'न्यायपालिका का सम्मान, अनजाने में हुआ...'
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी और सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
‘पापा के लिए सब करेंगे’, धर्मेंद्र की मौत के बाद बॉबी-सनी के साथ अनबन के रूमर्स पर बोलीं हेमा मालिनी
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
Urinating During Shower: नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
नहाते वक्त पेशाब आना क्या खराब सेहत की निशानी? प्रेमानंद महाराज ने बता दी इस दिक्कत की हकीकत
शिक्षा
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे बन सकते हैं अंपायर, एक मैच के लिए कितनी मिलती है फीस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget