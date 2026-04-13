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ट्रंप की धमकी का खौफ! प्री-ओपन में शेयर बाजार में 4500 से ज्यादा अंकों की गिरावट
ईरान में जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में तेहरान और अमेरिका की बातचीत नाकाम होने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच शेयर बाजार के प्री-ओपन सेशन में 4500 से ज्यादा अंकों की बड़ी गिरावट देखी जा रही है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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Source: IOCL